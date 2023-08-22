Οι μυστικές σέχτες και πως διασυνδέονται με το “παρακράτος” | Η σέχτα των ViVi

🔺Η σέχτα ή σέκτα, στα ιταλικά "setta" ή στα αγγλικά “cult”, σημαίνει μια ομάδα, πολιτική, θρησκευτική ή φιλοσοφική, μικρή κατά το πλείστον αλλά με ισχυρή συνοχή, που διακρίνεται από τις δικές της ιδιαίτερες, και ενδεχομένως αιρετικές αντιλήψεις.

📍Ένας κλασικός ορισμός της σέχτας είναι: "Το μέλος μιας σέχτας είναι ένα άτομο που χειραγωγείται και δεν αντιλαμβάνεται ότι χειραγωγείται, ένα άτομο που τοποθετείται μέσα σε έναν “κλειστό κύκλο”, όπου υπάρχει μια ολόκληρη σειρά από προσχεδιασμένες και διαστρεβλωμένες πληροφορίες, όλα με μοναδικό σκοπό να κρατήσουν το θύμα σε κατάσταση ύπνωσης, ώστε να μην αντιλαμβάνεται ότι βρίσκεται μέσα σε μια σέχτα".

🔺Η σέχτα των ViVi: Οι ViVi γεννήθηκαν στην Ιταλία με αφορμή την πανδημίας του κορονοιού και είναι μια ομάδα αντίστασης στην καθεστωτική κυβερνητική γραμμή υγείας.

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