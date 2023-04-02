+π.Νικόλαος Μανώλης, Η αντιμετώπιση του δαιμονίου της Πορνείας [ΒΙΝΤΕΟ 2019]

Στήν ὁμιλία αὐτή, παρουσιάζεται τό μεγάλο καί σημαντικό θέμα τοῦ θανάσιμου ἁμαρτήματος τῆς πορνείας. Σοῦ βρωμίζει τή ψυχή καί μολύνει τό σῶμα. Σέ ἀπομακρύνει ἀπό τό Θεό καί σέ ὁδηγεῖ στήν Κόλαση. Ἀνήκει στά θανάσιμα ἁμαρτήματα. Πῶς ἀντιμετωπίζεται; Ἡ ὁμιλία μεταδόθηκε τήν Τετάρτη 17 Ἀπριλίου 2019, στίς 7:00 μμ. Στὰ πλαίσια τῆς σειρᾶς ἐκδηλώσεων "ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ", στὴν αἴθουσα “ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ” τοῦ “Ὀρθοδόξου Χριστιανικοῦ Συλλόγου ἅγιος Ἰωσὴφ ὁ Ἠσυχαστής” (Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 183, 2ος ὄροφος, τηλέφωνο: 2310 515786), ὁ πρωτοπρεσβύτερος π. Νικόλαος Μανώλης μίλησε μέ θέμα: ‹‹Η αντιμετώπιση του δαιμονίου της Πορνείας››.

