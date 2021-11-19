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La menzogna di Leonardo da Vinci la prigione dell'anima nel codice da Vinci 30 Giugno 2018
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Dal canale di Alejandro Aton Research https://youtu.be/QMNkCBQCn70
DIAGRAMMA 993 - Medou Neter Revelation
Esprimere concetti, attraverso il linguaggio scritto o parlato, ci porta spesso a essere fraintesi e reinterpretati, come nel caso dei molti testi sacri, arrivati ai nostri giorni in decine e centinaia di versioni riscritte e reinterpretate.
Rendendosi conto dell’imperfezione del linguaggio e della lettera stampata, gli uomini che possedevano la conoscenza oggettiva, cercavano di esprimere l’idea dell’unità sotto forma di “miti”, di “simboli” e di aforismi particolari che, trasmessi senza alterazione, permettevano di tramandare la conoscenza da una scuola all’altra e da un‘epoca all’altra. Questi “simboli” erano incastonati all’interno di figure allegoriche poste in diagrammi che avevano la finalità di trasmettere la conoscenza a chi avesse la giusta chiave di lettura e di fuorviare il profano, o le persone superficiali, ferme alle apparenze. L’etimologia della parola greca Symballo da cui deriva Simbolo, è la forma verbale che significa METTERE INSIEME, legare tra loro parti separate! L’allegoria era quindi la figura retorica che permetteva di esprimere un concetto attraverso i simboli e le immagini. Questi simboli e allegorie, disposti secondo il corretto diagramma tramandato, non si limitavano a svelare la conoscenza, ma indicavano anche la via per raggiungerla. Ora abbiamo capito perché occorre rieducare e riprogrammare la mente affinché si renda sempre più “plastica” e libera da ogni condizionamento, convinzione o dogma. La comprensione del simbolo e delle allegorie può essere distorta o filtrata dal nostro livello di consapevolezza e dalle “lenti” e dai “filtri” che il sistema ci ha indotto ad indossare. Questo è il potere dei media e dei mezzi d’informazione sulla mente umana. La lettera stampata e il linguaggio moderno hanno indotto l’uomo in ragionamenti tortuosi e contraddittori basati su un livello di comunicazione debole e fallace. Non ci libereremo dalla dissonanza fintanto non rafforzeremo la nostra comunicazione e questa dovrà necessariamente trascendere il linguaggio!
APOKALYPTO 993 - seconda edizione
Medou Neter Revelation
Se desiderate una copia del libro scrivete a:
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https://www.tinelli.eu/indice.html
1° canale http://www.youtube.com/c/DinoTinelli
2° canale Youtube https://www.youtube.com/c/DinoTinelli_nuovo
Playlist di Dino Tinelli https://www.youtube.com/user/tinellidino/playlists
My Radio https://www.spreaker.com/user/10657103
✔ NON SONO MEMBRO DELLA “FLAT EARTH SOCIETY”. Si tratta di un gruppo di opposizione controllata che diffonde menzogne sulle verità della Terra Piatta fornendo informazioni fasulle inserite a quelle corrette.
✔NOTA SUPPLEMENTARE
Se non siete d’accordo, se non vi piace il video, non guardatelo.
Le playlist aiutano a trovare le tematiche che cercate.
Questo il link https://www.youtube.com/user/tinellidino
Mettere in discussione, fare ricerca, eseguire prove e confutare fatti scientifici da tutte le angolazioni è scienza.
Credere ciecamente in ciò che ci hanno detto ed insegnato attraverso la scolarizzazione obbligatoria è religione.
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Esprimere concetti, attraverso il linguaggio scritto o parlato, ci porta spesso a essere fraintesi e reinterpretati, come nel caso dei molti testi sacri, arrivati ai nostri giorni in decine e centinaia di versioni riscritte e reinterpretate.
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