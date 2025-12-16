Φροντιστήριο Ορθοδόξου Θεολογίας - κ. Ελευθέριος Κοσμίδης [Μάθημα 11°]

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Τίτλος ομιλίας, Αξιοσημείωτα Επίκαιρα (ΜΕΡΟΣ Β')
"Μελετώντας την Επικαιρότητα - Ειδησιογραφία Σεπτεμβρίου Οκτωβρίου"
Στα πλαίσια της σειράς εκδηλώσεων «Φροντιστήριο Ορθοδόξου Θεολογίας» την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025,στις 7:00 μμ.ο κ. Ελευθέριος Κοσμίδης, Φυσικός-Σύμ. σπουδών & επαγγ. προσανατολισμού - μέλος του ΔΣ του Συλλόγου μας, μίλησε με θέμα:Αξιοσημείωτα Επίκαιρα(ΜΕΡΟΣ Β')
Η ομιλιά πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα "Πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Μανώλης"του «Ορθοδόξου Χριστιανικού Συλλόγου Άγιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής», στη Μοναστηρίου 183, 2ος όροφος – Τηλέφωνο επικοινωνίας του συλλόγου: 2310 515786 - https://agiosiosif.gr
Katihisis