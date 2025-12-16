Φροντιστήριο Ορθοδόξου Θεολογίας - κ. Ελευθέριος Κοσμίδης [Μάθημα 11°]

Τίτλος ομιλίας, Αξιοσημείωτα Επίκαιρα (ΜΕΡΟΣ Β')





"Μελετώντας την Επικαιρότητα - Ειδησιογραφία Σεπτεμβρίου Οκτωβρίου"





Στα πλαίσια της σειράς εκδηλώσεων «Φροντιστήριο Ορθοδόξου Θεολογίας» την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025,στις 7:00 μμ.ο κ. Ελευθέριος Κοσμίδης, Φυσικός-Σύμ. σπουδών & επαγγ. προσανατολισμού - μέλος του ΔΣ του Συλλόγου μας, μίλησε με θέμα:Αξιοσημείωτα Επίκαιρα(ΜΕΡΟΣ Β')

Η ομιλιά πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα "Πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Μανώλης"του «Ορθοδόξου Χριστιανικού Συλλόγου Άγιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής», στη Μοναστηρίου 183, 2ος όροφος – Τηλέφωνο επικοινωνίας του συλλόγου: 2310 515786 - https://agiosiosif.gr

