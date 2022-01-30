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Η ΠτΒ Ψαρούδα-Μπενάκη προλέγει την ΠΡΟΔΟΣΙΑ της Ελλάδος στην oρκωμοσία ΠτΔ Παπούλια
BAS4aa
BAS4aa
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464 views • January 30, 2022
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ΠΟΥ ΤΑ ΗΞΕΡΕ ΤΑ ΑΡΧΙΛΑΜΟΓΙΟ, Η ΠΡΟΔΟΤΗΣ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ;;;
«Αναλαμβάνετε, κύριε Πρόεδρε, την Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας για μία 5ετία όπου θα σημειωθούν σημαντικά γεγονότα και εξελίξεις : Η Ευρωπαϊκή ενοποίηση θα προωθηθεί με την ψήφιση ενδεχομένως και της Συνταγματικής Συνθήκης, τα εθνικά σύνορα κι ένα μέρος της εθνικής κυριαρχίας θα περιορισθούν χάριν της ειρήνης, της ευημερίας και της ασφάλειας στη διευρυμένη Ευρώπη*, τα δικαιώματα του ανθρώπου και του πολίτη θα υποστούν μεταβολές καθώς θα μπορούν να προστατεύονται, αλλά και να παραβιάζονται από αρχές και εξουσίες πέραν των γνωστών και καθιερωμένων και πάντως η Δημοκρατία θα συναντήσει προκλήσεις και θα δοκιμασθεί από ενδεχόμενες νέες μορφές διακυβέρνησης.»
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