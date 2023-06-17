О «CBDC»: название «Безусловный базовый доход» - содержит ложное обещание будто гарантированности прокорма вошедших в систему

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Название «Безусловный» или «Универсальный базовый доход» - содержит ложное обещание как будто гарантированности прокорма вошедших в систему «CBDC»! На самом деле этот «цифровой кошелёк» смогут в любой момент отключить!!! (Для несогласившихся с дальнейшим чипированием, уколизацией, поклонением антихристу-зверю). Поэтому обещание «Безусловности» - это очередной обман, для того чтобы увлечь поддавшихся в ловушку цифровой валюты, вводимой сейчас во всех странах! Защита против чипизации - https://bit.ly/3XRvfPj !