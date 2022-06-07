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SHADOWGATE: Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
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27 views • June 07, 2022
Αυτό είναι το μεγάλου μήκους ντοκιμαντέρ "Shadowgate", παραγωγής της δημοσιογράφου του Infowars, Millie Weaver, που διαγράφηκε από το Facebook και το YouTube μετά τη σύλληψη του σκηνοθέτη. Το Infowars επιβεβαίωσε ότι ο Weaver συνελήφθη. Στο μεταξύ, δείτε αυτό το συγκλονιστικό ντοκιμαντέρ που το Deep State που δεν θέλει να δείτε!
Το ShadowGate διαθέτει δύο πληροφοριοδότες, την Tore και τον Patrick Bergy, οι οποίοι περιγράφουν ένα δίκτυο κυβερνητικών εργολάβων στην Κοινότητα Πληροφοριών, με πρόσβαση στο δίκτυο παρακολούθησης της NSA και τα προγράμματα AI, που αξιοποιούν αυτές τις πληροφορίες για να εκβιάσουν και να ελέγξουν πολιτικούς και άλλους ισχυρούς ανθρώπους.
Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΔΩ:
https://bit.ly/3I0kPoU
Το ShadowGate διαθέτει δύο πληροφοριοδότες, την Tore και τον Patrick Bergy, οι οποίοι περιγράφουν ένα δίκτυο κυβερνητικών εργολάβων στην Κοινότητα Πληροφοριών, με πρόσβαση στο δίκτυο παρακολούθησης της NSA και τα προγράμματα AI, που αξιοποιούν αυτές τις πληροφορίες για να εκβιάσουν και να ελέγξουν πολιτικούς και άλλους ισχυρούς ανθρώπους.
Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΔΩ:
https://bit.ly/3I0kPoU
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