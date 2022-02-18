El director ejecutivo de la FDA, Christopher Cole, reveló inadvertidamente en una cámara oculta que su agencia anunciará finalmente que las vacunas anuales de COVID-19 se convertirán en una política.



En esta cámara oculta dice: "Tendrás que ponerte una inyección anual COVID, aunque todavía no se ha anunciado".



Sobre las farmacéuticas dice: "Hay un incentivo monetario para Pfizer y las farmacéuticas para promover vacunas adicionales".



Por supuesto, la FDA ha tardado bien poco en responder diciendo que este señor no se encarga de cuestiones relacionadas con las vacunas, y que no representa la visión de la FDA.



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