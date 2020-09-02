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LA STRATEGIA - IL CASO NOVARTIS _ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ - Η ΥΠΟΘΕΣΗ NOVARTIS
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18 views • September 02, 2020
Οι τρεις μάρτυρες του σκανδάλου της Novartis, οι δικηγόροι τους και Έλληνες πολιτικοί μίλησαν στην ελβετική ιταλόφωνη
ραδιοτηλεόραση προσφέροντας πολλές από τις πτυχές της υπόθεσης που βρίσκεται πλέον στο στόχαστρο και των αμερικανικών
αρχών.
Η άμεση και για πρώτη φορά ενημέρωση από τους πρωταγωνιστές του σκανδάλου οφείλεται στην εξαιρετική δουλειά των Ελβετών
δημοσιογράφων Μαρία Ροζέλι (Maria Roselli) και Μάρκο Ταλιαμπούε (Marco Tagliabue).
Το ντοκιμαντέρ των 77 λεπτών της ομάδας των δημοσιογράφων της εκπομπής Falò προβλήθηκε από το πρώτο κανάλι LA1 της
ελβετικής ιταλόφωνης ραδιοτηλεόρασης RSI την Πέμπτη 17 Οκτωβρίου 2019.
Keywords
fraudgreecebribeshellasnovartis scandalswiss documentarypoliticians fraudstersmaria rosellimarco tagliabue
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