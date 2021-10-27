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Hvilke 'myndigheder' anbefalede 'nedlukning' af Danmark? [28.05.2020 Debatten: Coronakrisens pris]
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1 view • October 27, 2021
Hvorfor vil De ikke fortælle, hvilke myndigheder der har anbefalet 'nedlukning' af Danmark?
Åbenlyst svar: #UN #Event201 #Agenda20 #UNAgande2030 #WHO #BigPharma #BillGatesFoundation #GAVI #ClintonFoundation #ID2020 #RFID #Vaxxed #Vaccination #Depopulation #Pizzagate #Pædofil
28 maj 2020. Debatten: Coronakrisens pris
På direkte TV forsøgte Clement i ti minutter at få svar på ét spørgsmål fra S-ordfører: »Du gentager, hvad du sagde før«
Igen og igen prøvede »Debatten«-vært Clement Kjersgaard at få Socialdemokratiets politiske ordfører til at svare på et konkret spørgsmål om sundhedsmyndighedernes anbefalinger i forhold til nedlukningen af Danmark.
Socialdemokratiets politiske ordfører, Jesper Petersen, stod side om side med statsminister Mette Frederiksen til partiets sommergruppemøde sidste år. Torsdag aften stod han over for DR-vært Clement Kjersgaard for at svare på en formulering, som netop statsministeren brugte tidligere i år, da regeringen lukkede Danmark ned.
DR-værten Clement Kjersgaard havde læst en uge gammel nyhed fra Jyllands-Posten, inden han torsdag aften bød seerne velkommen til sit program »Debatten« på DR2.
Aftenens emne var naturligvis Danmarks håndtering af coronakrisen, og derfor var det logisk, at Kjersgaard på et tidspunkt stillede et spørgsmål, som også mange andre journalister har stillet den seneste uge.
For når statsminister Mette Frederiksen (S) på det allerede berømte nedlukningspressemøde 11. marts lod forstå, at det var »myndighedernes anbefaling, at vi lukker ned for al unødvendig aktivitet« i en periode på områder som daginstitutioner, uddannelsesinstitutioner, arrangementer og kollektiv trafik, hvilke myndigheder henviste hun så til?
I den bemeldte historie i Jyllands-Posten kunne man læse, at nedlukninger og tvangsindgreb ikke indgik i Sundhedsstyrelsens anbefaling op til nedlukningen, og at der i det hele taget havde været betydelig uenighed mellem regeringen og sundhedsmyndighederne i tiden op til den historiske beslutning.
Statsminister Mette Frederiksen (S) har tidligere forklaret, at regeringen blev rådgivet af »en bred myndighedsgruppe«, men at hun af principielle grunde ikke ville fortælle, hvilken eller hvilke konkrete myndigheder der anbefalede indgrebet.
Torsdag aften forsøgte Clement Kjersgaard så i stedet at få et svar ud af Frederiksens partifælle og Socialdemokratiets politiske ordfører, Jesper Petersen.
»Der er input fra alle mulige myndigheder, men det er i sidste ende en politisk beslutning, når man gør noget så drastisk som at lukke et land ned og gøre de indskrænkninger, som der er sket,« lød det fra starten fra S-ordføreren.
Clement Kjersgaard forsøgte imidlertid efterfølgende at få svar på, hvilken myndighed der anbefalede indgrebet. Ja, det forsøgte han flere gange.
For selvom Jesper Petersen i studiet var flankeret Enhedslisten Pernille Skipper, Nye Borgerliges Pernille Vermund og DF-formand Kristian Thulesen Dahl, blev det indledende til flere og udviklede sig til en ti minutter lang seance mellem DR-værten og den socialdemokratiske ordfører.
Berlingske har skrevet de ti minutters ordveksling ud nedenfor, og vil du hellere se programmet på TV, kan det findes her.
Transcript:
Clement Kjersgaard: »Hvilke myndigheder?«
Jesper Petersen: »Jamen, regeringen har fået rådgivning af en serie myndigheder, er det, som statsministeren og sundhedsministeren har fortalt. Der er både sundhedsmyndigheder og også andre, som jo er involveret i at vurdere den situation, man er i. Og jeg synes, det er fuldstændig rigtigt at gøre det, og nu var der lidt debat før, men i det store hele er jeg ikke komme på nogle politikere, der har sagt endnu, at det var en dårlig idé at gøre det. Og hvis det er nogen, der vil, synes jeg, de skal melde sig på banen.«
Clement Kjersgaard: »Når statsministeren siger, at myndighederne har anbefalet den nedlukning. Hun siger det til pressemødet, og det bliver taget for gode varer. Hvorfor vil I ikke fortælle, hvilke myndigheder der har anbefalet det?«
Clement Kjersgaard: »Når statsministeren siger 11. marts, »derfor er det myndighedernes anbefaling, at vi lukker al unødvendig aktivitet ned på de områder i en periode«, så refererer hun til – jeg skal bare være sikker – at danske myndigheder har anbefalet det, som hun nu gør til dansk politik? Danske myndigheder har sagt til hende: »Det her er det rigtige at gøre«?«
Kilde:
https://www.berlingske.dk/politik/paa-direkte-tv-forsoegte-dr-vaert-i-ti-minutter-at-faa-svar-paa-et
Kilde: https://www.dr.dk/drtv/se/debatten_-coronakrisens-pris_188327
Svar: #WHO #BigPharma #BillGates #ID2020 #RFID #Vaxxed #Vaciner #vaccination
Åbenlyst svar: #UN #Event201 #Agenda20 #UNAgande2030 #WHO #BigPharma #BillGatesFoundation #GAVI #ClintonFoundation #ID2020 #RFID #Vaxxed #Vaccination #Depopulation #Pizzagate #Pædofil
28 maj 2020. Debatten: Coronakrisens pris
På direkte TV forsøgte Clement i ti minutter at få svar på ét spørgsmål fra S-ordfører: »Du gentager, hvad du sagde før«
Igen og igen prøvede »Debatten«-vært Clement Kjersgaard at få Socialdemokratiets politiske ordfører til at svare på et konkret spørgsmål om sundhedsmyndighedernes anbefalinger i forhold til nedlukningen af Danmark.
Socialdemokratiets politiske ordfører, Jesper Petersen, stod side om side med statsminister Mette Frederiksen til partiets sommergruppemøde sidste år. Torsdag aften stod han over for DR-vært Clement Kjersgaard for at svare på en formulering, som netop statsministeren brugte tidligere i år, da regeringen lukkede Danmark ned.
DR-værten Clement Kjersgaard havde læst en uge gammel nyhed fra Jyllands-Posten, inden han torsdag aften bød seerne velkommen til sit program »Debatten« på DR2.
Aftenens emne var naturligvis Danmarks håndtering af coronakrisen, og derfor var det logisk, at Kjersgaard på et tidspunkt stillede et spørgsmål, som også mange andre journalister har stillet den seneste uge.
For når statsminister Mette Frederiksen (S) på det allerede berømte nedlukningspressemøde 11. marts lod forstå, at det var »myndighedernes anbefaling, at vi lukker ned for al unødvendig aktivitet« i en periode på områder som daginstitutioner, uddannelsesinstitutioner, arrangementer og kollektiv trafik, hvilke myndigheder henviste hun så til?
I den bemeldte historie i Jyllands-Posten kunne man læse, at nedlukninger og tvangsindgreb ikke indgik i Sundhedsstyrelsens anbefaling op til nedlukningen, og at der i det hele taget havde været betydelig uenighed mellem regeringen og sundhedsmyndighederne i tiden op til den historiske beslutning.
Statsminister Mette Frederiksen (S) har tidligere forklaret, at regeringen blev rådgivet af »en bred myndighedsgruppe«, men at hun af principielle grunde ikke ville fortælle, hvilken eller hvilke konkrete myndigheder der anbefalede indgrebet.
Torsdag aften forsøgte Clement Kjersgaard så i stedet at få et svar ud af Frederiksens partifælle og Socialdemokratiets politiske ordfører, Jesper Petersen.
»Der er input fra alle mulige myndigheder, men det er i sidste ende en politisk beslutning, når man gør noget så drastisk som at lukke et land ned og gøre de indskrænkninger, som der er sket,« lød det fra starten fra S-ordføreren.
Clement Kjersgaard forsøgte imidlertid efterfølgende at få svar på, hvilken myndighed der anbefalede indgrebet. Ja, det forsøgte han flere gange.
For selvom Jesper Petersen i studiet var flankeret Enhedslisten Pernille Skipper, Nye Borgerliges Pernille Vermund og DF-formand Kristian Thulesen Dahl, blev det indledende til flere og udviklede sig til en ti minutter lang seance mellem DR-værten og den socialdemokratiske ordfører.
Berlingske har skrevet de ti minutters ordveksling ud nedenfor, og vil du hellere se programmet på TV, kan det findes her.
Transcript:
Clement Kjersgaard: »Hvilke myndigheder?«
Jesper Petersen: »Jamen, regeringen har fået rådgivning af en serie myndigheder, er det, som statsministeren og sundhedsministeren har fortalt. Der er både sundhedsmyndigheder og også andre, som jo er involveret i at vurdere den situation, man er i. Og jeg synes, det er fuldstændig rigtigt at gøre det, og nu var der lidt debat før, men i det store hele er jeg ikke komme på nogle politikere, der har sagt endnu, at det var en dårlig idé at gøre det. Og hvis det er nogen, der vil, synes jeg, de skal melde sig på banen.«
Clement Kjersgaard: »Når statsministeren siger, at myndighederne har anbefalet den nedlukning. Hun siger det til pressemødet, og det bliver taget for gode varer. Hvorfor vil I ikke fortælle, hvilke myndigheder der har anbefalet det?«
Clement Kjersgaard: »Når statsministeren siger 11. marts, »derfor er det myndighedernes anbefaling, at vi lukker al unødvendig aktivitet ned på de områder i en periode«, så refererer hun til – jeg skal bare være sikker – at danske myndigheder har anbefalet det, som hun nu gør til dansk politik? Danske myndigheder har sagt til hende: »Det her er det rigtige at gøre«?«
Kilde:
https://www.berlingske.dk/politik/paa-direkte-tv-forsoegte-dr-vaert-i-ti-minutter-at-faa-svar-paa-et
Kilde: https://www.dr.dk/drtv/se/debatten_-coronakrisens-pris_188327
Svar: #WHO #BigPharma #BillGates #ID2020 #RFID #Vaxxed #Vaciner #vaccination
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