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True story: 22 days inside a New Zealand quarantine facility
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72 views • July 06, 2021
Sam Bailey, July 6, 2021
The shocking, true story of what happened to Mary Jane Newman inside a New Zealand Managed Isolation Quarantine facility (MIQ).
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Send business/sponsorship inquiries to [email protected]
The shocking, true story of what happened to Mary Jane Newman inside a New Zealand Managed Isolation Quarantine facility (MIQ).
Please support my channel ▶ https://www.subscribestar.com/drsambailey
Leave me a tip! ▶ https://www.buymeacoffee.com/drsambailey
Virus Mania Paperback:
* Abe (lots of suppliers): https://www.abebooks.com/products/isbn/9783752629781/30869270194&;cm_sp=snippet-_-srp1-_-PLP1
* US Independent Bookseller Powell's Books: https://www.powells.com/book/virus-mania-9783752629781
Virus Mania E-book:
* Kindle: https://www.amazon.com/Virus-Mania-COVID-19-Hepatitis-Billion-Dollar-ebook/dp/B08YFBCH2F/ref=sr_1_1?keywords=virus+mania&;qid=1617157466&sr=8-1
Virus Mania in New Zealand:
* NZers who would like to order the book locally for $65 (incl. shipping) please contact [email protected]
Virus Mania Audiobook:
*Kobo: https://www.kobo.com/us/en/audiobook/virus-mania-corona-covid-19-measles-swine-flu-cervical-cancer-avian-flu-sars-bse-hepatitis-c-aids-polio-spanish-flu
*Scribd: https://www.scribd.com/audiobook/505809369/Virus-Mania-Corona-COVID-19-Measles-Swine-Flu-Cervical-Cancer-Avian-Flu-SARS-BSE-Hepatitis-C-AIDS-Polio-Spanish-Flu-How-the-Medical-Indust
*Chirp: https://www.chirpbooks.com/audiobooks/virus-mania-corona-covid-19-measles-swine-flu-cervical-cancer-avian
*Nook Audiobooks: https://www.nookaudiobooks.com/audiobook/1037783/Virus-Mania-Corona-COVID-Measles-Swine-Flu-Cervica
*Audible: https://www.amazon.com/Virus-Mania-COVID-19-Hepatitis-Billion-Dollar/dp/B094X3F7D9/ref=tmm_aud_swatch_0?_encoding=UTF8&;qid&sr
*Apple: https://books.apple.com/us/audiobook/id1565689478
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