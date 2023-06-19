A MISSÃO ANGLO-SAXÔNICA por Bill Ryan

Aqui é Bill Ryan do Projeto Camelot e do Projeto Avalon, e a data é 16 de fevereiro de 2010.





Esta é uma apresentação de vídeo um tanto incomum aqui, porque estou fazendo um vídeo como uma interpretação e um comentário sobre uma entrevista em áudio que fizemos com uma testemunha importante que veio e relatou sua história ao Projeto Camelot a pouco tempo atrás... cerca de um par de semanas atrás.





Tal como acontece com muitas das nossas testemunhas, esta pessoa quis manter o anonimato, mas concordou que transcrevêssemos o áudio. Então, temos isso como uma transcrição [The Anglo-Saxon Mission: Witness Audio Interview], e isso será lançado ao mesmo tempo que o vídeo porque é importante ser capaz de ler a transcrição ao mesmo tempo que você está considerando o que estou dizendo sobre isso aqui.





À medida que entrarmos na história, você entenderá exatamente por que é importante obter todas as informações: manter tudo em um equilíbrio muito preciso.





Agora, esta é uma pessoa britânica. Ele trabalhou nas forças armadas britânicas por vários anos e, depois de se aposentar, trabalhou na cidade de Londres em uma posição bastante sênior, em uma posição respeitada na cidade de Londres.





Para as pessoas assistindo a este vídeo que não conhecem a cidade de Londres: a cidade de Londres é como um enclave, é como um enclave financeiro no coração da própria Londres. Algumas pessoas a consideram quase um pouco como o Vaticano. É muito antiga, é muito antigo. É o coração do sistema financeiro, não apenas da Grã-Bretanha, mas possivelmente do mundo.





Muitos pesquisadores consideram que é muito provável que a cidade de Londres dê as ordens nos sistemas financeiros da América. Eles têm controle sobre o Federal Reserve, do Bank for International Settlements – um monte de coisas que acontecem. Isso é como o centro nervoso do mundo financeiro. E é muito maçônico; é muito antigo; é muito tradicional.





Nossa fonte compareceu a várias reuniões com maçons seniores e, embora muitas delas fossem interessantes, eram rotineiras para os padrões da cidade de Londres - discutiam assuntos financeiros e assim por diante.





E então, em junho de 2005, ele participou de outra reunião que pensou que seria uma reunião de rotina. Mas, na verdade, isso era algo bastante incomum – e ele percebeu que era incomum assim que chegou.







