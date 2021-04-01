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Η ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΕΣ ΠΑΡΩΠΙΔΕΣ
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1533 views • April 01, 2021
Όσο εναγωνίως περιμένουν την παραλαβή εκείνων εκεί των υποτιθέμενων τεστ για να μπουστάρουν την εμπιστοσύνη του κοπαδιού ότι αυτός ο υπερ-ιός παραμονεύει, προσπαθούν όμοια με πολλές άλλες χώρες φυσικά να οργανώσουν το σχέδιο που θα μας δώσει το καρότο και το λένε αποσυμπίεση. Με τον εξαναγκασμό μεγάλου αριθμού εργαζομένων και πελατών να βάζουν στη μύτη μπατονέτες ποντάρουν ότι θα φτάσουν στα ύψη τον αριθμό των “κρουσμάτων.”Βέβαια, παρότι για το αν αυτά τα τεστ εντοπίζουν τον αόρατο πολύ αμφιβάλλουμε, το ότι εντοπίζουν μπύρα είναι κάτι εξακριβωμένο.
Aλλά επειδή πλέον η παράσταση έχει βγει εκτός σεναρίου και το νιώθουν καλά κι οι ίδιοι, φαίνεται πως δεν μπορούν να ελέγξουν τους εαυτούς τους στην οθόνη επιδιδόμενοι σε σκετσάκια δημοτικού έχοντας χάσει κάθε υποκριτικό πέπλο πολιτικής ορθότητας που πάντοτε φρόντιζαν να συντηρούν. Και μάλιστα την ίδια ώρα που μαθαίνουμε για τόσους άδικους θανάτους και τραυματισμούς μετά της εισροή αυτών των σκευασμάτων στο σώμα των ανθρώπων.
Αυτοί μπορεί να δρούν συντονισμένα και απολύτως προγραμματισμένα κάτω από το πρόγραμμα του αφεντικού τους και μάλιστα πάντα προσπαθούσαν να μας κάνουν κι εμάς έτσι. Ανέκαθεν τυπικούς στις κανόνες που θα μας έκαναν καλούς πολίτες σε ένα παιχνίδι που πλέον έχει αποδειχθεί πλήρως πως ήταν από πριν καθορισμένο να αδικήσει αυτόν που το ακολουθεί. Αυτό όλο όμως επέβαλε από εμάς να έχουμε δεχτεί τις παρωπίδες τους αντι να μάθουμε να κοιτάμε πολυδιάστατα και να διακρίνουμε τους ορίζοντες που ανοίγονται κάθε στιγμή.
Για επικοινωνία: [email protected]
Iστολόγιο: https://angelokarageorgos.gr
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Παιδιά με barcodes https://www.facebook.com/marie.havelkova.50/videos/4208840189128021/
COVID-19: Outdoor get-togethers and sport resume in England - but PM warns 'we must be cautious' https://news.sky.com/story/covid-19-boris-johnson-hopes-lockdown-easing-can-kickstart-great-british-summer-of-sport-but-urges-caution-12259371
Υποχρεωτικά τεστ κορονοϊού για εργαζόμενους σε λιανεμπόριο, εστίαση, τουρισμό
https://www.newsit.gr/ellada/ypoxreotika-test-koronoiou-gia-ergazomenous-se-lianemporio-estiasi-tourismo/3252921/
Mπύρα θετική στον ιό
https://www.facebook.com/marie.havelkova.50/videos/4186186908060016/
Europe: 3,964 Dead And 162,610 Injured From Adverse Drug Reactions For COVID-19 ‘Vaccines’ https://humansarefree.com/2021/03/europe-dead-injured-reactions-covid-19-vaccines.html
Morta dopo 12 giorni la professoressa 37enne di Gela che si era sentita male pochi giorni dopo aver ricevuto la prima dose del vaccino AstraZeneca
https://www.sicilia24h.it/2021/03/25/morta-dopo-12-giorni-la-professoressa-37enne-di-gela-che-si-era-sentita-male-pochi-giorni-dopo-aver-ricevuto-la-prima-dose-del-vaccino-astrazeneca/
Αλλάζει… κατ’ όνομα το εμβόλιο της AstraZeneca https://www.in.gr/2021/03/30/b-science/sars-cov2/allazei-kat-onoma-emvolio-tis-astrazeneca/
Ο Ευαγγελάτος επιτίθεται σε πρόεδρο εργαζομένων του Μεταξά που δεν θέλει να εμβολιαστεί https://www.facebook.com/117312045356121/videos/249142493527830/
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΞΑ-ΤΟ 1/3 ΤΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΙΝΑΙ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΙ Κ ΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΗ ΔΟΣΗ!!!!!!!!!!! https://www.facebook.com/540135126197682/videos/292291135848687/
Το ομολόγησαν στον αέρα και χασκογελούσαν | Rantar https://youtu.be/8gWZkCfjxaA
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ -ΕΓΩ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΛΕΝΕ ΤΑ ΜΠΙΛ ΓΚΕΙΤΣ ΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ ΚΛΠ ΤΟΥΣ ΚΡΑΖΩ!!!!!!!!! https://youtu.be/9JaKd-f5Fio
Οι δυο ομάδες ανθρώπων που δεν παίρνουν σοβαρά την Covid-19
https://www.newsit.gr/ygeia/oi-dyo-omades-anthropon-pou-den-pairnoun-sovara-tin-Covid-19/3245925/
Συναυλία - πείραμα στη Βαρκελώνη: 5.000 θεατές με rapid test και μάσκες
https://www.newsbomb.gr/kosmos/story/1180811/synaylia-peirama-sti-varkeloni-5-000-theates-me-rapid-test-kai-maskes
Pandemic periods: why women’s menstrual cycles have gone haywire
https://amp.theguardian.com/society/2021/mar/25/pandemic-periods-why-womens-menstrual-cycles-have-gone-haywire
Γερμανία: Αλλαγή πλεύσης με το εμβόλιο της AstraZeneca https://www.efsyn.gr/kosmos/eyropi/287759_germania-allagi-pleysis-me-embolio-tis-astrazeneca
Η Νέα Τάξη Πραγμάτων έχει για εσάς ένα μήνυμα https://youtu.be/MrTiGPPQv_w
24 παγκόσμιοι ηγέτες ζητούν ανοιχτά τo Great Reset https://oaskhths.blogspot.com/2021/03/24-o-great-reset.html
Aλλά επειδή πλέον η παράσταση έχει βγει εκτός σεναρίου και το νιώθουν καλά κι οι ίδιοι, φαίνεται πως δεν μπορούν να ελέγξουν τους εαυτούς τους στην οθόνη επιδιδόμενοι σε σκετσάκια δημοτικού έχοντας χάσει κάθε υποκριτικό πέπλο πολιτικής ορθότητας που πάντοτε φρόντιζαν να συντηρούν. Και μάλιστα την ίδια ώρα που μαθαίνουμε για τόσους άδικους θανάτους και τραυματισμούς μετά της εισροή αυτών των σκευασμάτων στο σώμα των ανθρώπων.
Αυτοί μπορεί να δρούν συντονισμένα και απολύτως προγραμματισμένα κάτω από το πρόγραμμα του αφεντικού τους και μάλιστα πάντα προσπαθούσαν να μας κάνουν κι εμάς έτσι. Ανέκαθεν τυπικούς στις κανόνες που θα μας έκαναν καλούς πολίτες σε ένα παιχνίδι που πλέον έχει αποδειχθεί πλήρως πως ήταν από πριν καθορισμένο να αδικήσει αυτόν που το ακολουθεί. Αυτό όλο όμως επέβαλε από εμάς να έχουμε δεχτεί τις παρωπίδες τους αντι να μάθουμε να κοιτάμε πολυδιάστατα και να διακρίνουμε τους ορίζοντες που ανοίγονται κάθε στιγμή.
Για επικοινωνία: [email protected]
Iστολόγιο: https://angelokarageorgos.gr
Φίλοι εκπομπών Άγγελου Καραγεώργου Facebook Group https://www.facebook.com/groups/478441460227303/
Κανάλι Telegram: https://t.me/angelokar
Προφιλ Facebook: https://www.facebook.com/angelo.karageorgos/
Κανάλι στο Odysee. com: https://odysee.com/@AngeloKar:6
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Λογαριασμός Mewe: https://mewe.com/i/angelokarageorgos
Spotify: https://open.spotify.com/show/5IXXuUoEPlbCAysu0QXc5O?si=3YkOmFA8S1SCIPKJ2Bm_nQ
Όλοι οι σύνδεσμοι δε χωρούν από κάτω και είναι εδώ: https://angelokarageorgos.gr/i-aparaititi-apospasi-apo-tis-thanatifores-paropides
Παιδιά με barcodes https://www.facebook.com/marie.havelkova.50/videos/4208840189128021/
COVID-19: Outdoor get-togethers and sport resume in England - but PM warns 'we must be cautious' https://news.sky.com/story/covid-19-boris-johnson-hopes-lockdown-easing-can-kickstart-great-british-summer-of-sport-but-urges-caution-12259371
Υποχρεωτικά τεστ κορονοϊού για εργαζόμενους σε λιανεμπόριο, εστίαση, τουρισμό
https://www.newsit.gr/ellada/ypoxreotika-test-koronoiou-gia-ergazomenous-se-lianemporio-estiasi-tourismo/3252921/
Mπύρα θετική στον ιό
https://www.facebook.com/marie.havelkova.50/videos/4186186908060016/
Europe: 3,964 Dead And 162,610 Injured From Adverse Drug Reactions For COVID-19 ‘Vaccines’ https://humansarefree.com/2021/03/europe-dead-injured-reactions-covid-19-vaccines.html
Morta dopo 12 giorni la professoressa 37enne di Gela che si era sentita male pochi giorni dopo aver ricevuto la prima dose del vaccino AstraZeneca
https://www.sicilia24h.it/2021/03/25/morta-dopo-12-giorni-la-professoressa-37enne-di-gela-che-si-era-sentita-male-pochi-giorni-dopo-aver-ricevuto-la-prima-dose-del-vaccino-astrazeneca/
Αλλάζει… κατ’ όνομα το εμβόλιο της AstraZeneca https://www.in.gr/2021/03/30/b-science/sars-cov2/allazei-kat-onoma-emvolio-tis-astrazeneca/
Ο Ευαγγελάτος επιτίθεται σε πρόεδρο εργαζομένων του Μεταξά που δεν θέλει να εμβολιαστεί https://www.facebook.com/117312045356121/videos/249142493527830/
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΞΑ-ΤΟ 1/3 ΤΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΙΝΑΙ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΙ Κ ΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΗ ΔΟΣΗ!!!!!!!!!!! https://www.facebook.com/540135126197682/videos/292291135848687/
Το ομολόγησαν στον αέρα και χασκογελούσαν | Rantar https://youtu.be/8gWZkCfjxaA
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ -ΕΓΩ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΛΕΝΕ ΤΑ ΜΠΙΛ ΓΚΕΙΤΣ ΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ ΚΛΠ ΤΟΥΣ ΚΡΑΖΩ!!!!!!!!! https://youtu.be/9JaKd-f5Fio
Οι δυο ομάδες ανθρώπων που δεν παίρνουν σοβαρά την Covid-19
https://www.newsit.gr/ygeia/oi-dyo-omades-anthropon-pou-den-pairnoun-sovara-tin-Covid-19/3245925/
Συναυλία - πείραμα στη Βαρκελώνη: 5.000 θεατές με rapid test και μάσκες
https://www.newsbomb.gr/kosmos/story/1180811/synaylia-peirama-sti-varkeloni-5-000-theates-me-rapid-test-kai-maskes
Pandemic periods: why women’s menstrual cycles have gone haywire
https://amp.theguardian.com/society/2021/mar/25/pandemic-periods-why-womens-menstrual-cycles-have-gone-haywire
Γερμανία: Αλλαγή πλεύσης με το εμβόλιο της AstraZeneca https://www.efsyn.gr/kosmos/eyropi/287759_germania-allagi-pleysis-me-embolio-tis-astrazeneca
Η Νέα Τάξη Πραγμάτων έχει για εσάς ένα μήνυμα https://youtu.be/MrTiGPPQv_w
24 παγκόσμιοι ηγέτες ζητούν ανοιχτά τo Great Reset https://oaskhths.blogspot.com/2021/03/24-o-great-reset.html
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