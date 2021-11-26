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IFQ76 - Émission #76 du 25 novembre 2021 avec Bruno Riondel
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11 views • November 26, 2021
22 novembre 2021 : https://odysee.com/@Chloe_F:b/Infoenquestions76:7
Chloé F. : https://odysee.com/@Chloe_F:b
@Chloe_F
Dans cette 76e édition de votre émission hebdomadaire de l'Info en QuestionS, nous avons le plaisir d'accueillir Bruno Riondel, spécialiste en totalitarisme. Il enseigne l'histoire et la la géographie depuis la fin des années 1980, dans une trentaine d'établissements en France. Il a occupé des fonctions dans le domaine de la mémoire au secrétariat des anciens combattants et victimes de guerre. Bruno Riondel a un doctorat en relations internationales à la Sorbonne. Il est l'auteur de 3 livres, dont "cet étrange Monsieur Monnet".
👉 Conférence de Bruno Riondel "Vers un totalitarisme sous prétexte de crise sanitaire" : https://odysee.com/@Causerie:6/CONF%C3%89RENCE-DE-BRUNO-RIONDEL-VERS-UN-TOTALITARISME-SOUS-LE-PR%C3%89TEXTE-DE-LA-CRISE-S:6
Article de Laurent Toubiana : La « cinquième vague », nouvel épisode d’un feuilleton qui a trop duré
https://covid.irsan.eu/fr/documentation/index/voir/5
L’émission hebdomadaire "l'info en QuestionS" est une émission née d'une demande grandissante d'informations libres et échappant à la censure. Les conflits d'intérêts étant désormais légion dans le monde médiatique, une équipe de lanceurs d'alerte s'est mobilisée pour partager ses dernières informations et les questions qu'elles suscitent.
L'équipe :
👉JEAN-JACQUES CRÈVECŒUR :
https://www.facebook.com/jeanjacques.crevecoeur.1
https://formations.emergences.net/iln0002-chaineprivee
https://jeanjacquescrevecoeur.com
👉SALIM LAÏBI :
https://www.youtube.com/channel/UCAWbpsb5YQKxE8F62TEVCww
https://www.facebook.com/lelibre.penseur.1/
https://www.lelibrepenseur.org/
👉TAL SCHALLER :
https://www.santeglobale.world/le-blog-de-tal/
👉CHLOÉ FRAMMERY :
https://odysee.com/@Chloe_F:b
https://rumble.com/user/ChloeFra
https://crowdbunker.com/@ChloeFrammery
https://twitter.com/FrammeryChloe?s=09
https://www.instagram.com/p/CM1lDLXjAwk/?igshid=12iki8wuw2noh
https://www.facebook.com/chloe.fra.9
https://m.vk.com/id665557322
👉MURIEL HUBIN :
https://www.facebook.com/hubmu2
http://essentiellement.eu
■ Sources Chloé :
• Présentation "Des vaccins anti-fertilité signés Rockefeller" :
http://gerardscheller.ch/Presentation_Rockefeller_le_vaccin_anti_fertilite_IEQ76.pptx
• PDF : http://gerardscheller.ch/Presentation_Rockefeller_le_vaccin_anti_fertilite_IEQ76.pdf
• Juriaan Maessen sur le vaccin anti-fertilité - 19.10.21 https://vigilance-pandemie.info/2021/10/19/la-fondation-rockefeller-a-admis-un-financement-pour-le-developpement-de-vaccins-antifertilite-destines-a-une-distribution-a-grande-echelle/
• Rapport Rockefeller 1934 https://www.rockefellerfoundation.org/wp-content/uploads/Annual-Report-1934-1.pdf
.
• Rapport Rockefeller 1968
https://www.rockefellerfoundation.org/wp-content/uploads/Annual-Report-1968-1.pdf
• Rapport Rockefeller 1985 https://www.rockefellerfoundation.org/wp-content/uploads/Annual-Report-1985-1.pdf
• Rapport Rockefeller 1988 https://www.rockefellerfoundation.org/wp-content/uploads/Annual-Report-1988-1.pdf
• Oxford Academic "Groupe de travail de l'OMS sur les vaccins pour la régulation de la fertilité" : https://academic.oup.com/humrep/article-abstract/6/1/166/875911?redirectedFrom=fulltext
• Pubmed "La pertinence des vaccins contraceptifs à base de gonadotrophine chorionique humaine (hCG)" : https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/7945771/
• Fondation Rockefeller : https://fr.wikipedia.org/wiki/Fondation_Rockefeller#:~:text=serbe%20Slobodan%20Milo%C5%A1evi%C4%87.-,Eug%C3%A9nisme,et%20ce%20jusqu'en%201939
.
• John Davison Rockefeller : https://fr.wikipedia.org/wiki/John_Davison_Rockefeller
• Nelson Rockefeller : https://fr.wikipedia.org/wiki/Nelson_Rockefeller
• David Rockefeller : https://fr.wikipedia.org/wiki/David_Rockefeller
• L'American Cancer Society en lien avec Pfizer : https://www-cancer-org.translate.goog/our-partners/pfizer.html?_x_tr_sl=en&;_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr&_x_tr_pto=nui,sc
• L'Institut Kinsey : https://fr.wikipedia.org/wiki/Institut_Kinsey
• Les Tours du World Trade Center : https://fr.wikipedia.org/wiki/World_Trade_Center
• L'Université Rockefeller : https://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9_Rockefeller
• L'OMS et la Fondation Rockefeller : https://blogs.mediapart.fr/anne-emanuelle-birn/blog/011017/philanthrocapitalisme-et-sante-mondiale-les-fondations-rockefeller-et-gates-0
• Teva "Retour sur l’histoire de la pilule contraceptive en France" : https://www.teva-sante.fr/media/news/retour-sur-ihistoire-de-la-pilule-contraceptive-en-france/
• La Croix "Un stérilisant serait dissimulé dans des vaccins antitétaniques" au Kenya : https://www.la-croix.com/Urbi-et-Orbi/Actualite/Monde/Un-sterilisant-serait-dissimule-dans-des-vaccins-antitetaniques-selon-les-eveques-du-Kenya-2015-02-18-1282279
• CNEWS "STÉRILISATIONS : L'INDE ET LE KENYA TOUCHÉES PAR DEUX AFFAIRES" : https://www.cnews.fr/sante/2014-11-14/sterilisations-linde-et-le-kenya-touchees-par-deux-affaires-694678
Chloé F. : https://odysee.com/@Chloe_F:b
@Chloe_F
Dans cette 76e édition de votre émission hebdomadaire de l'Info en QuestionS, nous avons le plaisir d'accueillir Bruno Riondel, spécialiste en totalitarisme. Il enseigne l'histoire et la la géographie depuis la fin des années 1980, dans une trentaine d'établissements en France. Il a occupé des fonctions dans le domaine de la mémoire au secrétariat des anciens combattants et victimes de guerre. Bruno Riondel a un doctorat en relations internationales à la Sorbonne. Il est l'auteur de 3 livres, dont "cet étrange Monsieur Monnet".
👉 Conférence de Bruno Riondel "Vers un totalitarisme sous prétexte de crise sanitaire" : https://odysee.com/@Causerie:6/CONF%C3%89RENCE-DE-BRUNO-RIONDEL-VERS-UN-TOTALITARISME-SOUS-LE-PR%C3%89TEXTE-DE-LA-CRISE-S:6
Article de Laurent Toubiana : La « cinquième vague », nouvel épisode d’un feuilleton qui a trop duré
https://covid.irsan.eu/fr/documentation/index/voir/5
L’émission hebdomadaire "l'info en QuestionS" est une émission née d'une demande grandissante d'informations libres et échappant à la censure. Les conflits d'intérêts étant désormais légion dans le monde médiatique, une équipe de lanceurs d'alerte s'est mobilisée pour partager ses dernières informations et les questions qu'elles suscitent.
L'équipe :
👉JEAN-JACQUES CRÈVECŒUR :
https://www.facebook.com/jeanjacques.crevecoeur.1
https://formations.emergences.net/iln0002-chaineprivee
https://jeanjacquescrevecoeur.com
👉SALIM LAÏBI :
https://www.youtube.com/channel/UCAWbpsb5YQKxE8F62TEVCww
https://www.facebook.com/lelibre.penseur.1/
https://www.lelibrepenseur.org/
👉TAL SCHALLER :
https://www.santeglobale.world/le-blog-de-tal/
👉CHLOÉ FRAMMERY :
https://odysee.com/@Chloe_F:b
https://rumble.com/user/ChloeFra
https://crowdbunker.com/@ChloeFrammery
https://twitter.com/FrammeryChloe?s=09
https://www.instagram.com/p/CM1lDLXjAwk/?igshid=12iki8wuw2noh
https://www.facebook.com/chloe.fra.9
https://m.vk.com/id665557322
👉MURIEL HUBIN :
https://www.facebook.com/hubmu2
http://essentiellement.eu
■ Sources Chloé :
• Présentation "Des vaccins anti-fertilité signés Rockefeller" :
http://gerardscheller.ch/Presentation_Rockefeller_le_vaccin_anti_fertilite_IEQ76.pptx
• PDF : http://gerardscheller.ch/Presentation_Rockefeller_le_vaccin_anti_fertilite_IEQ76.pdf
• Juriaan Maessen sur le vaccin anti-fertilité - 19.10.21 https://vigilance-pandemie.info/2021/10/19/la-fondation-rockefeller-a-admis-un-financement-pour-le-developpement-de-vaccins-antifertilite-destines-a-une-distribution-a-grande-echelle/
• Rapport Rockefeller 1934 https://www.rockefellerfoundation.org/wp-content/uploads/Annual-Report-1934-1.pdf
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• Rapport Rockefeller 1968
https://www.rockefellerfoundation.org/wp-content/uploads/Annual-Report-1968-1.pdf
• Rapport Rockefeller 1985 https://www.rockefellerfoundation.org/wp-content/uploads/Annual-Report-1985-1.pdf
• Rapport Rockefeller 1988 https://www.rockefellerfoundation.org/wp-content/uploads/Annual-Report-1988-1.pdf
• Oxford Academic "Groupe de travail de l'OMS sur les vaccins pour la régulation de la fertilité" : https://academic.oup.com/humrep/article-abstract/6/1/166/875911?redirectedFrom=fulltext
• Pubmed "La pertinence des vaccins contraceptifs à base de gonadotrophine chorionique humaine (hCG)" : https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/7945771/
• Fondation Rockefeller : https://fr.wikipedia.org/wiki/Fondation_Rockefeller#:~:text=serbe%20Slobodan%20Milo%C5%A1evi%C4%87.-,Eug%C3%A9nisme,et%20ce%20jusqu'en%201939
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• John Davison Rockefeller : https://fr.wikipedia.org/wiki/John_Davison_Rockefeller
• Nelson Rockefeller : https://fr.wikipedia.org/wiki/Nelson_Rockefeller
• David Rockefeller : https://fr.wikipedia.org/wiki/David_Rockefeller
• L'American Cancer Society en lien avec Pfizer : https://www-cancer-org.translate.goog/our-partners/pfizer.html?_x_tr_sl=en&;_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr&_x_tr_pto=nui,sc
• L'Institut Kinsey : https://fr.wikipedia.org/wiki/Institut_Kinsey
• Les Tours du World Trade Center : https://fr.wikipedia.org/wiki/World_Trade_Center
• L'Université Rockefeller : https://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9_Rockefeller
• L'OMS et la Fondation Rockefeller : https://blogs.mediapart.fr/anne-emanuelle-birn/blog/011017/philanthrocapitalisme-et-sante-mondiale-les-fondations-rockefeller-et-gates-0
• Teva "Retour sur l’histoire de la pilule contraceptive en France" : https://www.teva-sante.fr/media/news/retour-sur-ihistoire-de-la-pilule-contraceptive-en-france/
• La Croix "Un stérilisant serait dissimulé dans des vaccins antitétaniques" au Kenya : https://www.la-croix.com/Urbi-et-Orbi/Actualite/Monde/Un-sterilisant-serait-dissimule-dans-des-vaccins-antitetaniques-selon-les-eveques-du-Kenya-2015-02-18-1282279
• CNEWS "STÉRILISATIONS : L'INDE ET LE KENYA TOUCHÉES PAR DEUX AFFAIRES" : https://www.cnews.fr/sante/2014-11-14/sterilisations-linde-et-le-kenya-touchees-par-deux-affaires-694678
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