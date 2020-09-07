Boodschapjes doen in het bruisende Denekamp voorbij.

En daar zijn we hoor, in Denekamp, daar in dat winkeltje waar veel Duitsers hun boodschappen doen en waar heel de buurt al jaren last van heeft.

Meneertje de verkoper had al heel veel waarschuwingen gehad en niet alleen over de corona maatregelen, maar natuurlijk grijpt hij dit aan om een punt te maken.

De buurt is blij en Denekamp haalt weer opgelucht adem.



We zien een grappig filmpje, Eline Reiger van Onrecht TV komt vanwege haar afmetingen nog even in de clinch met een desinfectiepaal, Beekwielder trekt haar grote scheur weer open, alles weer voor niks.

Daar gaan de tikkies, voor de zoveelste keer geld door het putje.

Kijk die Beekwielder staan met haar perskaartje op haar arm, als het niet zo treurig was zou je keihard lachen.

Jammer dat ze mensen misbruikt om zelf onder de aandacht te komen.