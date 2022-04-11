САКРАЛЬНОЕ ЗНАНИЕ МАТЕРИ МИРА О СКОРОМ ПРЕОБРАЖЕНИИ ЗЕМЛИ. Творческий Вечер В.ПреобРАженской

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Скачайте Архив Сайта по зсылке — https://victoriara.ru/files/USMALOSARHIV.zip (250 МБ). Сайт из архивной версии можно просматривать автономно (без подключения к интернет). Или на Telegram-Канале — https://t.me/usmalos (Доступно скачивание всех Материалов Сайта и Авторского Видеоканала «Виктория ПреобРАженская»).
Да Будет Свет!
Творческий Вечер Виктории ПреобРАженской. Санкт-Петербург. 2013 год (Видео). https://youtu.be/o9biPVSc-I8
Музыкальные Альбомы Виктории ПреобРАженской — https://usmalos.com/muzyikalnyie-albomyi/
Музыкально-Театрализованная Мистерия «Жена Ориона» — https://usmalos.com/kosmicheskoe-poliiskusstvo-tretego-tysyacheletiya-viktorii-preobrazhenskoj/muzykalno-teatralizovannaya-misteriya-zhena-oriona
Пророчества о Явлении Матери Мира — https://usmalos.com/prorochestva-o-yavlenii-materi-mira/
Смотрите Видео на Сайте в разделе «Духовные Встречи-ВечеРА», также в разделе Новости. Виктория ПреобРАженская — Светоносный Самобытный Живописец, Поэтесса, Писательница, ТеоЛог, ТеоСоф, СофиоЛог, Композитор, Музыкант, Изполнительница Собственных ПроизВЕДений, Основательница Новой Межгалактической КультУры Золотого Века — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©. Она — Академик Ноосферной Общественной Академии Наук, Гранд-Доктор Философии в области ТеоЛогии и ТеоСофии, полный профессор Оксфорда. Член Международного Художественного Фонда, член Творческого Союза Профессиональных художников, Лауреат VII Международного конкурса «Во имя мира на Земле», Лауреат и дипломант «ЮНЕСКО».
(Из Биографии Марии ДЭВИ ХРИСТОС (Виктории ПреобРАженской) https://usmalos.com/biografiya-marii-devi-hristos-viktorii-preobrazhenskoj ).
Telegram-Канал: https://t.me/Victoria_PreobRAzhenskaya
Видео и Материалы по теме: ЗАЩИТА ОТ ЧИПИЗАЦИИ https://usmalos.com/zashhita-ot-chipizaczii/#nachertan-chipizac
Да Будет Виктория Света!