Die israelische Impfung oder die Waffe? Ein bisher unbekanntes Video von Benjamin Netanyahu.

🔴 Die israelische Impfung oder die Waffe?



Ein mir bisher unbekanntes Video von Benjamin Netanyahu. Was mich dazu veranlasst hat, dieses ungeplante Video zu machen. Was Netanyahu in diesem Video sagt und auch zeigt, ist wie das letzte Teil eines Puzzles. Aber seht selbst . . . ⚡️



Anmerkung: Ich verstehe kein Hebräisch. Ich vertraue darauf, dass die mitgelieferten Informationen der Richtigkeit entsprechen. Angesichts der passenden Bilder dazu, hege ich da keine Zweifel.



https://t.me/redicetv/2239

Am Ende des Videos beziehe ich mich auf eine Aussage, welche oftmals angezweifelt wurde. Ein eigens dafür geschaffener Kanal, dient als zusätzlicher Beweis für diese Aussage.

https://t.me/ihrheiden

Bei Minute 5 ein Versprecher. Es sollte heißen: „Israel“ - Nicht „Tel Aviv“



SD 720 | S3#20 | 52 MB | 9 Minuten | Deutsch



#roterfaden #covid #jwo



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