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Masinė žiniasklaida - juodoji magija? 2019 08 16
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1646 views • November 09, 2019
Pasibaigus antrajam pasauliniam karui CŽV sukūrė metodiką, kaip valdyti visuomenę. Tam buvo pasitelkta masinė žiniasklaida. Kad cenzūruoti teikiamą informaciją, buvo sugalvota Konspiralogija. Viskas, kas įeina į Konspiralogijos akiplotį – tampa automatiškai išcenzūruojama iš svarstymų darbotvarkės. Taip veikia ir savicenzūra – sąmonė blokuoja informaciją, apie kurią suformuota bloga nuomonė.
Informacijos perdavimo kontrolėje labai aktyviai dalyvauja socialiniai tinklai. Google – CŽV projektas, kurio pagrindinis tikslas yra kontroliuoti ir informacijos perdavimą, ir jos gavėjus. Feisbukas sukurtas tokiais pačiais tikslais.
Pasaulinė masinė žiniasklaida sklinda iš vieno šaltinio – šešių pagrindinių korporacijų, kurios kontroliuoja 90 nuošimčių JAV žiniasklaidos.
"Juodoji magija – įvairių, tradiciškai antgamtiškomis laikomų, jėgų panaudojimas, siekiant atlikti kažką blogo kitiems, magija, skirta savanaudiškiems tikslams. Juodoji magija priešpastatoma baltajai magijai – tai plačiosios visuomenės pasmerkiama magija. Juodosios magijos apibrėžimas ir supratimas labai priklauso nuo konteksto" – apibrėžimas iš Wikipedijos.
Žiniasklaidos panaudojimas masiniam žmonių programavimui pagal metodikas, manipuliacijas ir tikslus, kam tai daroma – atitinka juodosios magijos bendrąjį apibrėžimą. Vienintelis kolkas žinomas būdas išvengti neigiamo žiniasklaidos poveikio – kiek įmanoma atsisakyti tiek masinės žiniasklaidos priemonių, tiek socialinių tinklų.
Informacijos perdavimo kontrolėje labai aktyviai dalyvauja socialiniai tinklai. Google – CŽV projektas, kurio pagrindinis tikslas yra kontroliuoti ir informacijos perdavimą, ir jos gavėjus. Feisbukas sukurtas tokiais pačiais tikslais.
Pasaulinė masinė žiniasklaida sklinda iš vieno šaltinio – šešių pagrindinių korporacijų, kurios kontroliuoja 90 nuošimčių JAV žiniasklaidos.
"Juodoji magija – įvairių, tradiciškai antgamtiškomis laikomų, jėgų panaudojimas, siekiant atlikti kažką blogo kitiems, magija, skirta savanaudiškiems tikslams. Juodoji magija priešpastatoma baltajai magijai – tai plačiosios visuomenės pasmerkiama magija. Juodosios magijos apibrėžimas ir supratimas labai priklauso nuo konteksto" – apibrėžimas iš Wikipedijos.
Žiniasklaidos panaudojimas masiniam žmonių programavimui pagal metodikas, manipuliacijas ir tikslus, kam tai daroma – atitinka juodosios magijos bendrąjį apibrėžimą. Vienintelis kolkas žinomas būdas išvengti neigiamo žiniasklaidos poveikio – kiek įmanoma atsisakyti tiek masinės žiniasklaidos priemonių, tiek socialinių tinklų.
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