Meister der Drogen - (k)ein Konsum-Ratgeber (Hörbuch)

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
⚠️HINWEIS⚠️ Dieses Buch stellt keine Anleitung oder Aufforderung zum Konsumieren von Rauschmitteln dar. Es handelt sich lediglich um Ratschläge und Tipps für den Substanzgebrauch, aufgebaut auf eigener Erfahrung und lediglich ein paar wissenschaftlichen Belegen. Jede Art, der hier von mir beschriebenen Anwendungen, schließt nicht mögliche Komplikationen oder Folgeschäden aus. Die Verantwortung des Konsums liegt bei jedem Menschen selbst und sollte bestmöglich medizinisch abgesichert sein.
Gelesen vom Autor: uglyClooney
Alle Tracks, Link zum Buch & PNs über Instagram folgt dem Link :
👉🏻 https://linktr.ee/OGClooney -
____________________________________________
Empfehlung von Literatur:
die drei Eingeweihten - das Kybalion
William Walker Atkinson - Das Gesetz der Anziehung & die Astralwelt
Dale Carnegie - Wie man Freunde gewinnt
Friedrich Nietzsche - also Sprach Zarathustra & Menschliches, Allzumenschliches
Ernst Jünger - der Waldgang & Das abenteuerliche Herz
Arthur Schopenhauer - die Kunst Recht zu behalten
Baruch de Spinoza - die Ethik
Rudolf Steiner - Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten?
Tzvi Freeman - Bringing Heaven Down to Earth
Wolf Dieter Storl - Wir sind Geschöpfe des Waldes
Vera Birkenbiehl - Denk-Strategien, Das Leben meistern