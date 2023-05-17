Meister der Drogen - (k)ein Konsum-Ratgeber (Hörbuch)

⚠️HINWEIS⚠️ Dieses Buch stellt keine Anleitung oder Aufforderung zum Konsumieren von Rauschmitteln dar. Es handelt sich lediglich um Ratschläge und Tipps für den Substanzgebrauch, aufgebaut auf eigener Erfahrung und lediglich ein paar wissenschaftlichen Belegen. Jede Art, der hier von mir beschriebenen Anwendungen, schließt nicht mögliche Komplikationen oder Folgeschäden aus. Die Verantwortung des Konsums liegt bei jedem Menschen selbst und sollte bestmöglich medizinisch abgesichert sein.

Gelesen vom Autor: uglyClooney

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Friedrich Nietzsche - also Sprach Zarathustra & Menschliches, Allzumenschliches

Ernst Jünger - der Waldgang & Das abenteuerliche Herz

Arthur Schopenhauer - die Kunst Recht zu behalten

Baruch de Spinoza - die Ethik

Rudolf Steiner - Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten?

Tzvi Freeman - Bringing Heaven Down to Earth

Wolf Dieter Storl - Wir sind Geschöpfe des Waldes

Vera Birkenbiehl - Denk-Strategien, Das Leben meistern



