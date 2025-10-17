Posee el Futuro - destacado de la entrevista 1

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
This channel has partnered with the Brighteon Store and receives a small commission from all sales generated from an affiliate link.
Click the shop now button below to help out this channel.
Mike Adams y Matt Kim analizan el impacto de la inteligencia artificial en la sociedad, destacando el reciente lanzamiento de un modelo gratuito de IA por parte de Adams, que supera a ChatGPT y Grok, desarrollado con una inversión de 2 millones de dólares. Ambos enfatizan la importancia de que las personas utilicen la IA para aumentar su productividad, prediciendo una brecha de riqueza significativa debido a la eficiencia de esta tecnología. Kim sostiene que la IA debe ser una herramienta de empoderamiento y no de control, y critica su posible uso como arma por parte de los gobiernos. También abordan la importancia de la privacidad, recomendando el uso de VPNs y criptomonedas centradas en la privacidad, como Zcash y Freedom Dollar.
Para obtener más actualizaciones, visita https://www.brighteon.com/channels/brighteonhighlightsespanol/home