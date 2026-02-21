Välfärdskonferansen Vitalis 4-7 maj 2026 Göteborg

4-7 maj 2026 i Göteborg





Konferensprogrammet avseende framtidens välfärd:

• Digitalisering och AI

• Välfärdsteknik och e-hälsa

• Kompetensförsörjning och hållbar utveckling





Partidebatt där samtliga åtta riksdagspartier medverkar och diskuterar sektorns utmaningar och framtida inriktning. Fredrik Lundh Sammeli, sjukvårdspolitisk talesperson (S), Noria Manouchi, ledamot i Socialutskottet (M) och Jessica Stegrud, socialpolitisk talesperson (SD).





Offentlig sektor, vård och omsorg, akademi, näringsliv och deltagare från hela landet möts för att utbyta erfarenheter, ta del av forskning och diskutera praktiska och strategiska lösningar som kan stärka välfärden långsiktigt.





https://vitalis.nu/

https://vitalis.nu/2025/12/sjukvarden-viktigaste-valfragan-politiker-debatterar-pa-vitalis-2026/

https://vitalis.nu/2026/02/jakob-forssmed-inviger-vitalis-2026-nordens-ledande-motesplats-for-framtidens-vard-och-omsorg/