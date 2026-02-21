Välfärdskonferansen Vitalis 4-7 maj 2026 Göteborg

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
4-7 maj 2026 i Göteborg
Konferensprogrammet avseende framtidens välfärd:
• Digitalisering och AI
• Välfärdsteknik och e-hälsa
• Kompetensförsörjning och hållbar utveckling
Partidebatt där samtliga åtta riksdagspartier medverkar och diskuterar sektorns utmaningar och framtida inriktning. Fredrik Lundh Sammeli, sjukvårdspolitisk talesperson (S), Noria Manouchi, ledamot i Socialutskottet (M) och Jessica Stegrud, socialpolitisk talesperson (SD).
Offentlig sektor, vård och omsorg, akademi, näringsliv och deltagare från hela landet möts för att utbyta erfarenheter, ta del av forskning och diskutera praktiska och strategiska lösningar som kan stärka välfärden långsiktigt.
