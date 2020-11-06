EN VÉRITÉ (épisode 3) : "Débunkons les débunkeurs" / l'art de la critique fallacieuse et orientée - Thierry Casasnovas

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13 views • November 06, 2020



Regenere / Thierry Casasnovas :



Dans cet épisode, j'aimerais mettre en lumière toutes les techniques de manipulation journalistique : instrumentalisation des émotions pour susciter la haine, propos sortis du contexte, rendre scandaleux et immoral quelque chose qui ne l'est pas, déformer le sens du message, mensonge tout court et mensonge par montage, utilisation de terme accusateurs, musique angoissante... Comment orienter en détournant, comment insinuer en manipulant. C'est parti pour un cours de débunkage dans les règles !



CHAPITRAGE :

1:27 : La critique accusatoire ou la critique constructive ?

2:36 : Il est + facile de faire la guerre, mais + difficile et courageux de faire la paix

3:20 : Les débunkeurs ont une approche toujours "contre" (esprit de guerre)

4:21 : Position de "justicier" et de "sauveur" de "victimes" (qui n'ont rien demandé)

5:13 : La fin justifie les moyens, même le mensonge et la manipulation

7:09 : "RGNR c'est uniquement un business pour profiter des faibles"

10:00 : Sortir un extrait de son contexte par la découpe

13:20 : Utilisation fallacieuse de contenu public non dissimulé

14:06 : Dramatisation avec procès d'intention

15:46 : Manipulation du sens des mots

17:00 : Ambiance angoissante pour manipuler les émotions et l'info

19:07 : Cherry picking d'un témoignage en le dramatisant à l'extrême

21:53 : "Thierry affirme qu'une femme stérile n'est plus viable" (misogynie)

23:47 : "Thierry blame et se réjouit d'une fausses couches"

25:42 : Rendre immoral et scandaleux ce qui ne l'est pas pour susciter la polémique

27:21 : Montages mensongers de mes propos sur l'eau de coco et le lait maternel

31:52 : Un vieux fait divers sur l'eau de coco repris de façon coordonnée par les médias

33:38 : Coincidence de cette polémique avec la sortie de ma formation sur les enfants

35:46 : Montage habile sorti du contexte pour transformer le fond du message

40:42 : Démonstration mensongère pour créer le "charlatan"

43:49 : L'intention : accuser à n'importe quel prix

44:28 : Aurais-je menti sur mon parcours ?

49:00 : La force des témoignages

51:46 : Tentatives de diversion

52:30 : On reconnait l'arbre à ses fruits

53:20 : Montage = manipulation (effet Koulechov)

56:28 : Exemple de montage à charge réalisé par Pierre Allaire



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