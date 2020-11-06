© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
EN VÉRITÉ (épisode 3) : "Débunkons les débunkeurs" / l'art de la critique fallacieuse et orientée - Thierry Casasnovas
Follow
0
Download MP3
Share
Report
13 views • November 06, 2020
2 nov. 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=Rr2Ay_Z4osI
Regenere / Thierry Casasnovas : https://www.youtube.com/channel/UCbwkSuFmwbalyCOrwXAtSXA
Dans cet épisode, j'aimerais mettre en lumière toutes les techniques de manipulation journalistique : instrumentalisation des émotions pour susciter la haine, propos sortis du contexte, rendre scandaleux et immoral quelque chose qui ne l'est pas, déformer le sens du message, mensonge tout court et mensonge par montage, utilisation de terme accusateurs, musique angoissante... Comment orienter en détournant, comment insinuer en manipulant. C'est parti pour un cours de débunkage dans les règles !
CHAPITRAGE :
1:27 : La critique accusatoire ou la critique constructive ?
2:36 : Il est + facile de faire la guerre, mais + difficile et courageux de faire la paix
3:20 : Les débunkeurs ont une approche toujours "contre" (esprit de guerre)
4:21 : Position de "justicier" et de "sauveur" de "victimes" (qui n'ont rien demandé)
5:13 : La fin justifie les moyens, même le mensonge et la manipulation
7:09 : "RGNR c'est uniquement un business pour profiter des faibles"
10:00 : Sortir un extrait de son contexte par la découpe
13:20 : Utilisation fallacieuse de contenu public non dissimulé
14:06 : Dramatisation avec procès d'intention
15:46 : Manipulation du sens des mots
17:00 : Ambiance angoissante pour manipuler les émotions et l'info
19:07 : Cherry picking d'un témoignage en le dramatisant à l'extrême
21:53 : "Thierry affirme qu'une femme stérile n'est plus viable" (misogynie)
23:47 : "Thierry blame et se réjouit d'une fausses couches"
25:42 : Rendre immoral et scandaleux ce qui ne l'est pas pour susciter la polémique
27:21 : Montages mensongers de mes propos sur l'eau de coco et le lait maternel
31:52 : Un vieux fait divers sur l'eau de coco repris de façon coordonnée par les médias
33:38 : Coincidence de cette polémique avec la sortie de ma formation sur les enfants
35:46 : Montage habile sorti du contexte pour transformer le fond du message
40:42 : Démonstration mensongère pour créer le "charlatan"
43:49 : L'intention : accuser à n'importe quel prix
44:28 : Aurais-je menti sur mon parcours ?
49:00 : La force des témoignages
51:46 : Tentatives de diversion
52:30 : On reconnait l'arbre à ses fruits
53:20 : Montage = manipulation (effet Koulechov)
56:28 : Exemple de montage à charge réalisé par Pierre Allaire
________________
J'ai besoin de vous pour continuer à diffuser gratuitement de l'information, merci pour vos dons sur Patreon, vu que Tipeee a été fermé par les milices de la pensée !
▶ Me soutenir avec un don sur Patreon : https://www.patreon.com/user?u=13143398
Code réduction de 10 % sur toute la boutique Warmcook
▶ Code REGENERE10 // Rendez vous sur https://www.warmcook.com/14-kuvings
▶ Pour vous abonner à ma newsletter et recevoir un ebook gratuit avec mes 10 conseils phare pour cultiver la santé : https://regenere.learnybox.com/10-cles-pour-reprendre-sa-sante-en-main/
________________
▶ Facebook RGNR : https://www.facebook.com/thierry.rgnr/
▶ Instagram RGNR : https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/thierrycasasnovasrgnre/
▶ Site RGNR : https://www.regenere.org
▶ Site Rencontres de la Régénération : http://www.rencontres-regeneration.com/
▶ Instagram RDLR : https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/rdlr_thierrycasasnovas/
Regenere / Thierry Casasnovas : https://www.youtube.com/channel/UCbwkSuFmwbalyCOrwXAtSXA
Dans cet épisode, j'aimerais mettre en lumière toutes les techniques de manipulation journalistique : instrumentalisation des émotions pour susciter la haine, propos sortis du contexte, rendre scandaleux et immoral quelque chose qui ne l'est pas, déformer le sens du message, mensonge tout court et mensonge par montage, utilisation de terme accusateurs, musique angoissante... Comment orienter en détournant, comment insinuer en manipulant. C'est parti pour un cours de débunkage dans les règles !
CHAPITRAGE :
1:27 : La critique accusatoire ou la critique constructive ?
2:36 : Il est + facile de faire la guerre, mais + difficile et courageux de faire la paix
3:20 : Les débunkeurs ont une approche toujours "contre" (esprit de guerre)
4:21 : Position de "justicier" et de "sauveur" de "victimes" (qui n'ont rien demandé)
5:13 : La fin justifie les moyens, même le mensonge et la manipulation
7:09 : "RGNR c'est uniquement un business pour profiter des faibles"
10:00 : Sortir un extrait de son contexte par la découpe
13:20 : Utilisation fallacieuse de contenu public non dissimulé
14:06 : Dramatisation avec procès d'intention
15:46 : Manipulation du sens des mots
17:00 : Ambiance angoissante pour manipuler les émotions et l'info
19:07 : Cherry picking d'un témoignage en le dramatisant à l'extrême
21:53 : "Thierry affirme qu'une femme stérile n'est plus viable" (misogynie)
23:47 : "Thierry blame et se réjouit d'une fausses couches"
25:42 : Rendre immoral et scandaleux ce qui ne l'est pas pour susciter la polémique
27:21 : Montages mensongers de mes propos sur l'eau de coco et le lait maternel
31:52 : Un vieux fait divers sur l'eau de coco repris de façon coordonnée par les médias
33:38 : Coincidence de cette polémique avec la sortie de ma formation sur les enfants
35:46 : Montage habile sorti du contexte pour transformer le fond du message
40:42 : Démonstration mensongère pour créer le "charlatan"
43:49 : L'intention : accuser à n'importe quel prix
44:28 : Aurais-je menti sur mon parcours ?
49:00 : La force des témoignages
51:46 : Tentatives de diversion
52:30 : On reconnait l'arbre à ses fruits
53:20 : Montage = manipulation (effet Koulechov)
56:28 : Exemple de montage à charge réalisé par Pierre Allaire
________________
J'ai besoin de vous pour continuer à diffuser gratuitement de l'information, merci pour vos dons sur Patreon, vu que Tipeee a été fermé par les milices de la pensée !
▶ Me soutenir avec un don sur Patreon : https://www.patreon.com/user?u=13143398
Code réduction de 10 % sur toute la boutique Warmcook
▶ Code REGENERE10 // Rendez vous sur https://www.warmcook.com/14-kuvings
▶ Pour vous abonner à ma newsletter et recevoir un ebook gratuit avec mes 10 conseils phare pour cultiver la santé : https://regenere.learnybox.com/10-cles-pour-reprendre-sa-sante-en-main/
________________
▶ Facebook RGNR : https://www.facebook.com/thierry.rgnr/
▶ Instagram RGNR : https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/thierrycasasnovasrgnre/
▶ Site RGNR : https://www.regenere.org
▶ Site Rencontres de la Régénération : http://www.rencontres-regeneration.com/
▶ Instagram RDLR : https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/rdlr_thierrycasasnovas/
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.