© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
The Silver Bridge Disaster | OpenLearn
>"Mason Bird-Monster Presumed Gone Now," Huntington Herald-Dispatch, 11-22-1966.
>"Oh, That Bird It Was Seen Again," Point Pleasant Register, 11-25-1966.
>"That Mothman: Would You Believe a Sandhill Crane?," Huntington Herald-Dispatch, 11-19- 1966.
READ MORE
https://roadtrippers.com/magazine/mothman-point-pleasant-west-virginia/