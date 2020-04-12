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2ο ΜΕΡΟΣ: ΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ, ΤΟ ΓΕΡΟ ΧΤΥΠΗΜΑ ΕΝ ΜΕΣΩ ΙΟΥ KAI TO "ΤΡΑΜΠΟΝΟΜΙΣΜΑ"
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13 views • April 12, 2020
Προτιμότερα δες εδώ το 1ο μέρος πρώτα: https://www.brighteon.com/93630b1c-d378-4c0b-afce-c445e1cc2150
NA ΘΥΜΑΣΑΙ, ΜΕ ΤΟ ΝΑ ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΣ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ, ΑΝ ΣΟΥ ΑΡΕΣΕ, ΔΕΝ ΒΟΗΘΑΣ ΤΟΣΟ ΕΜΕΝΑ ΟΣΟ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΜΑΣ. ΣΚΕΨΟΥ ΠΟΙΟΣ ΕΠΙΛΕΓΕΙΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΣΟΥ ΣΤΟ ΝΕΟ ΚΟΣΜΟ ΠΟΥ ΑΡΧΙΣΕ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ.
Αυτή τη φορά θα ήθελα να σε προσκαλέσω σε μια βαθύτερη ανάλυση, γι'αυτό το έχω κόψει και σε 2 μέρη ενώ κατέβαλα μεγάλη προσπάθεια να είμαι όσο πιο απλοικός γίνεται. Καταλαβαίνω ότι ίσως κάποιες φορές η θεωρία σε κουράζει, δεν νομίζεις όμως πως είναι απαραίτητο να έχουμε βάσεις; Γιατί έτσι θα γίνεσαι ικανός/ή να κατανοείς τα νεα δεδομένα που διαμορφώνονται από μόνος/η σου.
Θεώρησα ιδιαίτερο σημαντικό να σου αναλύσω για ποιό λόγο θεωρώ ότι αυτή η κίνηση του Τραμπ ήταν κομβική και να σου εξηγήσω το παρασκήνιο ανα τους αιώνες της τραπεζικής εξουσίας.
Ακολούθησε με με προσοχή, κάνε λίγο υπομονή και στο τέλος του δεύτερου μέρους είμαι πεπεισμένος πώς θα έχεις εμπλουτίσει τόσο τις γνώσεις σου όσο και την έμπρακτη αντίληψη σου για τον κόσμο.
Όπως λέει και μια παροιμία: "Δώσε σε έναν άνθρωπο ένα ψάρι και τον έχεις ταίσει για μια μέρα. Mάθε, όμως, σε έναν άνθρωπο να ψαρεύει, και τον έχεις ταίσει για μια ζωή."
NA ΘΥΜΑΣΑΙ, ΜΕ ΤΟ ΝΑ ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΣ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ, ΑΝ ΣΟΥ ΑΡΕΣΕ, ΔΕΝ ΒΟΗΘΑΣ ΤΟΣΟ ΕΜΕΝΑ ΟΣΟ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΜΑΣ. ΣΚΕΨΟΥ ΠΟΙΟΣ ΕΠΙΛΕΓΕΙΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΣΟΥ ΣΤΟ ΝΕΟ ΚΟΣΜΟ ΠΟΥ ΑΡΧΙΣΕ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ.
Αυτή τη φορά θα ήθελα να σε προσκαλέσω σε μια βαθύτερη ανάλυση, γι'αυτό το έχω κόψει και σε 2 μέρη ενώ κατέβαλα μεγάλη προσπάθεια να είμαι όσο πιο απλοικός γίνεται. Καταλαβαίνω ότι ίσως κάποιες φορές η θεωρία σε κουράζει, δεν νομίζεις όμως πως είναι απαραίτητο να έχουμε βάσεις; Γιατί έτσι θα γίνεσαι ικανός/ή να κατανοείς τα νεα δεδομένα που διαμορφώνονται από μόνος/η σου.
Θεώρησα ιδιαίτερο σημαντικό να σου αναλύσω για ποιό λόγο θεωρώ ότι αυτή η κίνηση του Τραμπ ήταν κομβική και να σου εξηγήσω το παρασκήνιο ανα τους αιώνες της τραπεζικής εξουσίας.
Ακολούθησε με με προσοχή, κάνε λίγο υπομονή και στο τέλος του δεύτερου μέρους είμαι πεπεισμένος πώς θα έχεις εμπλουτίσει τόσο τις γνώσεις σου όσο και την έμπρακτη αντίληψη σου για τον κόσμο.
Όπως λέει και μια παροιμία: "Δώσε σε έναν άνθρωπο ένα ψάρι και τον έχεις ταίσει για μια μέρα. Mάθε, όμως, σε έναν άνθρωπο να ψαρεύει, και τον έχεις ταίσει για μια ζωή."
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