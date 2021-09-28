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Η ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΜΕΝΗ ΠΡΟΒΟΚΑΤΣΙΑ ΤΩΝ ΑΠΑΤΕΩΝΩΝ ΔΗΘΕΝ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΓΙΑ ΝΑ "ΕΞΑΓΙΑΣΘΕΙ" Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΔΟΛΟΦΟΝΙΚΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΚΟΡΩΝΑΪΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
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44 views • September 28, 2021
Η ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΜΕΝΗ ΠΡΟΒΟΚΑΤΣΙΑ ΤΩΝ ΑΠΑΤΕΩΝΩΝ ΔΗΘΕΝ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΓΙΑ ΝΑ "ΕΞΑΓΙΑΣΘΕΙ" Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΔΟΛΟΦΟΝΙΚΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΚΟΡΩΝΑΪΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ https://ugetube.com/watch/Gvkf6zUC5v7B4Bg , https://rumble.com/vn1tir-38716083.html .
ΜΕ ΤΗΝ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΜΕΝΗ ΠΡΟΒΟΚΑΤΣΙΑ ΣΤΙΣ 28/9/2021 "ΑΠΟΚΑΛΥΨΑΝ" ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ ΜΙΑ ΦΑΜΠΡΙΚΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΑΤΕΩΝΩΝ ΔΗΘΕΝ ΑΡΝΗΤΩΝ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΚΟΡΩΝΑΪΟΥ ΠΟΥ ΚΑΤΑΘΕΤΟΥΝ ΥΠΟΤΙΘΕΤΑΙ ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΖΗΤΩΝΤΑΣ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΡΑΤΙΚΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ ΦΑΣΙΣΤΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ… ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΠΡΟΒΟΚΑΤΟΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ ΤΡΟΠΟΣ "ΕΞΑΓΙΑΣΜΟΥ" ΤΗΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗΣ ΔΟΛΟΦΟΝΙΚΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΩΝ ΣΙΩΝΙΣΤΩΝ ΠΡΟΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ. ΟΙ ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ ΔΗΘΕΝ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥ, ΣΤΗΝ ΟΥΣΙΑ ΠΑΡΑΚΡΑΤΙΚΟΙ ΧΑΦΙΕΔΕΣ, ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΚΑΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΚΑΙ Η ΜΑΡΙΟΝΕΤΑ ΤΟΥΣ Ο ΔΡΑΚΟΥΛΗΣ ΜΙΖΟΤΑΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΚΑΙΑ ΝΑ ΤΟΥΣ ΔΙΩΞΕΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ ΝΑ ΚΑΤΑΔΙΩΞΕΙ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΝΟΜΙΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΦΩΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΔΟΛΟΦΟΝΙΚΗ ΑΝΟΜΗ ΚΑΤΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΜΑΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ… ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΑ ΞΕΡΑ ΚΑΙΓΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΑ ΧΛΩΡΑ.
ΤΟ ΙΔΙΟ ΕΚΑΝΑΝ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΔΟΛΟΦΟΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΑΝ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΞΟΥΝ ΤΗΝ ΔΗΘΕΝ ΠΡΟΣΗΛΩΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΩ ΟΙ ΔΟΛΟΦΟΝΟΙ ΧΙΤΛΕΡΟΣΤΑΛΙΝΙΚΟΙ ΤΗΣ ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ ΗΤΑΝ ΤΑ ΕΚΤΡΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ ΤΟΥΣ ΑΝΟΜΗΣ ΔΩΣΙΛΟΓΗΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ… ΓΙΑΤΙ ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΑΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΥΟΥΝ ΟΙ 300 ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΟΙ ΔΩΣΙΛΟΓΟΙ ΤΟΥ ΚΙΝΑΙΔΟΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΜΑΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΕΒΑΣΤΗΚΑΝ ΟΤΙ Ο ΛΑΟΣ ΕΙΠΕ ΟΧΙ ΣΤΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΘΑΛΑΣΣΟΔΑΝΕΙΑ ΤΟΥΣ, ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΤΗΚΑΝ ΚΑΙ ΜΕ ΥΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΜΑΣ ΓΙΑ 99 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟΥΣ ΤΟΚΟΓΛΥΦΟΥΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥΣ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ ΧΙΤΛΕΡΟΣΤΑΛΙΝΙΚΟΥΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΣΚΟΥΣ ΤΟΥ Δ΄ ΡΑΙΧ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ… ΟΙ ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΟΙ ΔΩΣΙΛΟΓΟΙ ΕΘΝΟΜΗΔΕΝΙΣΤΕΣ ΑΝΘΕΛΛΗΝΕΣ ΕΔΙΩΞΑΝ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 600.000 ΝΕΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΩΡΑ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΒΙΩΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΒΟΡΕΙΑ ΕΥΡΩΠΗ ΜΕ ΤΗΝ ΦΤΩΧΕΙΑ, ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΕΧΕΙΑ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΝΩ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΑΝΟΙΞΑΝ ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΣΤΟΥΣ ΛΑΘΡΕΠΟΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΟΜΕΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΙΚΕΣ "ΜΚΟ" ΠΡΟΩΘΗΣΑΝ ΑΔΙΣΤΑΚΤΑ ΤΟ ΔΟΥΛΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΨΥΧΩΝ ΣΕ ΑΓΑΣΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΔΟΥΛΕΜΠΟΡΟΥΣ… ΑΝ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ ΑΥΤΟΣ Ο ΕΘΝΟΜΗΔΕΝΙΣΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕ ΛΙΓΑ ΧΡΟΝΙΑ ΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΘΑ ΜΕΤΑΒΛΗΘΕΙ ΣΕ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΜΩΑΜΕΘΑΝΙΚΟ ΕΛΛΑΔΙΣΤΑΝ ΜΕ ΕΘΝΙΚΟ ΕΝΔΥΜΑ ΤΗΝ ΜΠΟΥΡΚΑ…
ΞΕΠΟΥΛΗΣΑΝ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΔΩΣΙΛΟΓΟΙ ΧΙΤΛΕΡΟΣΤΑΛΙΝΙΚΟΙ ΕΘΝΟΜΗΔΕΝΙΣΤΕΣ ΤΗΝ ΤΡΙΣΧΙΛΙΟΧΡΟΝΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΣΛΑΒΟΥΣ ΤΩΝ ΣΚΟΠΙΩΝ ΠΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΙΔΩ ΤΟΥΣ ΟΝΟΜΑΣΑΝ ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΛΥΣΑΝ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΑ ΞΕΠΕΡΝΟΥΝ ΤΟ 1 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟ ΨΥΧΕΣ. ΤΟ ΝΕΟ ΜΑΛΛΟΝ ΤΕΛΕΙΩΤΙΚΟ ΣΟΚ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΗΤΑΝ Η ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΛΕΟΝ ΔΟΛΟΦΟΝΙΚΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΚΟΡΩΝΑΪΟΥ ΤΩΝ ΠΡΟΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ. ΓΙΑΤΙ ΦΥΛΑΚΙΣΑΝ ΑΝΟΜΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΥΓΕΙΩΝ, ΔΙΩΚΟΥΝ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ (Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΩΝ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΩΝ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣΤΩΝ ΣΙΩΝΙΣΤΩΝ ΨΕΥΔΕΠΙΣΚΟΠΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΙΣΑΡΑ https://rumble.com/vhp893-29730567.html , https://www.brighteon.com/5d88e964-3d29-4b35-a8b1-3d9b6236a69e , https://ugetube.com/watch/FcZNSDu2al2a8DX ) ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΑ ΤΑ ΣΑΤΑΝΙΚΑ ΦΙΜΩΤΡΑ, ΤΑ ΑΝΑΞΙΟΠΙΣΤΑ ΤΕΣΤ ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΚΑ ΨΥΧΟΚΤΟΝΑ ΚΟΡΩΝΟΕΜΒΟΛΙΑ ΡΩΣΙΚΗ ΡΟΥΛΕΤΑ ΘΑΝΑΤΟΥ ΚΑΙ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?TABLE=ON&;GROUP1=CAT&EVENTS=ON&VAX=COVID19 , ΠΟΥ ΤΟΣΟ ΜΙΣΟΥΝ ΟΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ ΔΑΙΜΟΝΙΣΜΕΝΟΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΙ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΟΙ ΣΑΤΑΝΙΣΤΕΣ ΜΕ ΜΑΡΙΟΝΕΤΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΝ ΑΡΧΙΓΕΝΟΚΤΟΝΟ ΔΡΑΚΟΥΛΗ ΜΙΖΟΤΑΚΗ...
ΑΡΑΓΕ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΤΟ ΧΑΟΣ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΚΟΡΩΝΑΪΟΥ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΛΟΓΕΣ ΚΑΡΑΝΤΙΝΕΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΙ ΤΑ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΑ ΚΟΡΩΝΟΕΜΒΟΛΙΑ ΟΙ ΓΕΝΟΚΤΟΝΟΙ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΣΚΟΙ ΠΡΟΔΡΟΜΟΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ ΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΨΕΥΔΟΜΕΣΣΙΑ ΤΟΥΣ 666 ΟΠΟΤΕ ΚΑΙ ΑΝ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙ ΔΗΘΕΝ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΣΩΣΕΙ ΜΕ ΨΕΥΤΟΘΑΥΜΑΤΑ... ΔΗΛΑΔΗ, ΝΑ ΠΑΡΑΣΥΡΕΙ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΜΙΣΟΥΣ ΤΟΥ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΑΝ ΤΟΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΛΑΒΟΥΜΕ ΤΟ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΟΥ 666 ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΑΣΙΑ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΘΕΟ ΚΑΘΩΣ ΗΔΗ ΠΟΛΛΟΙ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΙ ΤΟΥΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΣΚΟΥΣ ΔΟΛΟΦΟΝΟΥΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ;;; ... http://www.freevolition.gr ...
ΜΕ ΤΗΝ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΜΕΝΗ ΠΡΟΒΟΚΑΤΣΙΑ ΣΤΙΣ 28/9/2021 "ΑΠΟΚΑΛΥΨΑΝ" ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ ΜΙΑ ΦΑΜΠΡΙΚΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΑΤΕΩΝΩΝ ΔΗΘΕΝ ΑΡΝΗΤΩΝ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΚΟΡΩΝΑΪΟΥ ΠΟΥ ΚΑΤΑΘΕΤΟΥΝ ΥΠΟΤΙΘΕΤΑΙ ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΖΗΤΩΝΤΑΣ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΡΑΤΙΚΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ ΦΑΣΙΣΤΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ… ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΠΡΟΒΟΚΑΤΟΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ ΤΡΟΠΟΣ "ΕΞΑΓΙΑΣΜΟΥ" ΤΗΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗΣ ΔΟΛΟΦΟΝΙΚΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΩΝ ΣΙΩΝΙΣΤΩΝ ΠΡΟΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ. ΟΙ ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ ΔΗΘΕΝ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥ, ΣΤΗΝ ΟΥΣΙΑ ΠΑΡΑΚΡΑΤΙΚΟΙ ΧΑΦΙΕΔΕΣ, ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΚΑΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΚΑΙ Η ΜΑΡΙΟΝΕΤΑ ΤΟΥΣ Ο ΔΡΑΚΟΥΛΗΣ ΜΙΖΟΤΑΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΚΑΙΑ ΝΑ ΤΟΥΣ ΔΙΩΞΕΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ ΝΑ ΚΑΤΑΔΙΩΞΕΙ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΝΟΜΙΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΦΩΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΔΟΛΟΦΟΝΙΚΗ ΑΝΟΜΗ ΚΑΤΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΜΑΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ… ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΑ ΞΕΡΑ ΚΑΙΓΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΑ ΧΛΩΡΑ.
ΤΟ ΙΔΙΟ ΕΚΑΝΑΝ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΔΟΛΟΦΟΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΑΝ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΞΟΥΝ ΤΗΝ ΔΗΘΕΝ ΠΡΟΣΗΛΩΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΩ ΟΙ ΔΟΛΟΦΟΝΟΙ ΧΙΤΛΕΡΟΣΤΑΛΙΝΙΚΟΙ ΤΗΣ ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ ΗΤΑΝ ΤΑ ΕΚΤΡΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ ΤΟΥΣ ΑΝΟΜΗΣ ΔΩΣΙΛΟΓΗΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ… ΓΙΑΤΙ ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΑΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΥΟΥΝ ΟΙ 300 ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΟΙ ΔΩΣΙΛΟΓΟΙ ΤΟΥ ΚΙΝΑΙΔΟΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΜΑΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΕΒΑΣΤΗΚΑΝ ΟΤΙ Ο ΛΑΟΣ ΕΙΠΕ ΟΧΙ ΣΤΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΘΑΛΑΣΣΟΔΑΝΕΙΑ ΤΟΥΣ, ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΤΗΚΑΝ ΚΑΙ ΜΕ ΥΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΜΑΣ ΓΙΑ 99 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟΥΣ ΤΟΚΟΓΛΥΦΟΥΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥΣ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ ΧΙΤΛΕΡΟΣΤΑΛΙΝΙΚΟΥΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΣΚΟΥΣ ΤΟΥ Δ΄ ΡΑΙΧ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ… ΟΙ ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΟΙ ΔΩΣΙΛΟΓΟΙ ΕΘΝΟΜΗΔΕΝΙΣΤΕΣ ΑΝΘΕΛΛΗΝΕΣ ΕΔΙΩΞΑΝ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 600.000 ΝΕΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΩΡΑ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΒΙΩΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΒΟΡΕΙΑ ΕΥΡΩΠΗ ΜΕ ΤΗΝ ΦΤΩΧΕΙΑ, ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΕΧΕΙΑ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΝΩ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΑΝΟΙΞΑΝ ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΣΤΟΥΣ ΛΑΘΡΕΠΟΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΟΜΕΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΙΚΕΣ "ΜΚΟ" ΠΡΟΩΘΗΣΑΝ ΑΔΙΣΤΑΚΤΑ ΤΟ ΔΟΥΛΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΨΥΧΩΝ ΣΕ ΑΓΑΣΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΔΟΥΛΕΜΠΟΡΟΥΣ… ΑΝ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ ΑΥΤΟΣ Ο ΕΘΝΟΜΗΔΕΝΙΣΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕ ΛΙΓΑ ΧΡΟΝΙΑ ΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΘΑ ΜΕΤΑΒΛΗΘΕΙ ΣΕ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΜΩΑΜΕΘΑΝΙΚΟ ΕΛΛΑΔΙΣΤΑΝ ΜΕ ΕΘΝΙΚΟ ΕΝΔΥΜΑ ΤΗΝ ΜΠΟΥΡΚΑ…
ΞΕΠΟΥΛΗΣΑΝ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΔΩΣΙΛΟΓΟΙ ΧΙΤΛΕΡΟΣΤΑΛΙΝΙΚΟΙ ΕΘΝΟΜΗΔΕΝΙΣΤΕΣ ΤΗΝ ΤΡΙΣΧΙΛΙΟΧΡΟΝΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΣΛΑΒΟΥΣ ΤΩΝ ΣΚΟΠΙΩΝ ΠΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΙΔΩ ΤΟΥΣ ΟΝΟΜΑΣΑΝ ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΛΥΣΑΝ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΑ ΞΕΠΕΡΝΟΥΝ ΤΟ 1 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟ ΨΥΧΕΣ. ΤΟ ΝΕΟ ΜΑΛΛΟΝ ΤΕΛΕΙΩΤΙΚΟ ΣΟΚ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΗΤΑΝ Η ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΛΕΟΝ ΔΟΛΟΦΟΝΙΚΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΚΟΡΩΝΑΪΟΥ ΤΩΝ ΠΡΟΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ. ΓΙΑΤΙ ΦΥΛΑΚΙΣΑΝ ΑΝΟΜΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΥΓΕΙΩΝ, ΔΙΩΚΟΥΝ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ (Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΩΝ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΩΝ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣΤΩΝ ΣΙΩΝΙΣΤΩΝ ΨΕΥΔΕΠΙΣΚΟΠΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΙΣΑΡΑ https://rumble.com/vhp893-29730567.html , https://www.brighteon.com/5d88e964-3d29-4b35-a8b1-3d9b6236a69e , https://ugetube.com/watch/FcZNSDu2al2a8DX ) ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΑ ΤΑ ΣΑΤΑΝΙΚΑ ΦΙΜΩΤΡΑ, ΤΑ ΑΝΑΞΙΟΠΙΣΤΑ ΤΕΣΤ ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΚΑ ΨΥΧΟΚΤΟΝΑ ΚΟΡΩΝΟΕΜΒΟΛΙΑ ΡΩΣΙΚΗ ΡΟΥΛΕΤΑ ΘΑΝΑΤΟΥ ΚΑΙ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?TABLE=ON&;GROUP1=CAT&EVENTS=ON&VAX=COVID19 , ΠΟΥ ΤΟΣΟ ΜΙΣΟΥΝ ΟΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ ΔΑΙΜΟΝΙΣΜΕΝΟΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΙ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΟΙ ΣΑΤΑΝΙΣΤΕΣ ΜΕ ΜΑΡΙΟΝΕΤΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΝ ΑΡΧΙΓΕΝΟΚΤΟΝΟ ΔΡΑΚΟΥΛΗ ΜΙΖΟΤΑΚΗ...
ΑΡΑΓΕ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΤΟ ΧΑΟΣ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΚΟΡΩΝΑΪΟΥ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΛΟΓΕΣ ΚΑΡΑΝΤΙΝΕΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΙ ΤΑ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΑ ΚΟΡΩΝΟΕΜΒΟΛΙΑ ΟΙ ΓΕΝΟΚΤΟΝΟΙ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΣΚΟΙ ΠΡΟΔΡΟΜΟΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ ΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΨΕΥΔΟΜΕΣΣΙΑ ΤΟΥΣ 666 ΟΠΟΤΕ ΚΑΙ ΑΝ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙ ΔΗΘΕΝ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΣΩΣΕΙ ΜΕ ΨΕΥΤΟΘΑΥΜΑΤΑ... ΔΗΛΑΔΗ, ΝΑ ΠΑΡΑΣΥΡΕΙ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΜΙΣΟΥΣ ΤΟΥ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΑΝ ΤΟΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΛΑΒΟΥΜΕ ΤΟ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΟΥ 666 ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΑΣΙΑ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΘΕΟ ΚΑΘΩΣ ΗΔΗ ΠΟΛΛΟΙ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΙ ΤΟΥΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΣΚΟΥΣ ΔΟΛΟΦΟΝΟΥΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ;;; ... http://www.freevolition.gr ...
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