На новостных каналах в телевизоре не люди, а биороботы?

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"Особенности современной пропаганды в дни Армагеддона" - https://usmalos.com/zashhita-ot-chipizaczii/mirovoe-pravitelstvo-i-totalnyj-kontrol/osobennosti-sovremennoj-propagandy-v-dni-armageddona "Большинство населения не подготовлено к воздействиям совершающейся «информационной войны». Не понимает, с кем имеет дело в лице очеловечившихся захватчиков, рептилоидов и прочих ставленников инфернальных сил Тьмы. Не осознают, что не только люди существуют на Земле, а и нечто иное с нечеловеческой психикой мутантов, — поэтому попадаются на подобную хуцпу сми..."
Описание видео:
"С момента изобретения телевизора и телевидения специалистам по монтажу видео хорошо известен приём синхронного сведения нескольких изображений на соответствующем количестве экранов или субэкранов.
Хотя техники для этой манипуляции используют разные, все их объединяет одно: звук.
То есть, сводя несколько видеопотоков в один, монтаж предполагает приглушение или полное уничтожения звука, поскольку картинки будут говорить в разнобой.
Долгое время именно так, вероятно, и было, пока не нашлись люди, которые свели воедино выпуски глобальных телевизионных новостей:
К величайшему удивлению автора видео, персонажи глобального телевидения не только говорили, не перебивая друг друга, но и вещали единым хором, абсолютно синхронно.
Тема с интересом обсуждается в комментариях к видео и на амероблогодроме. Люди не могут понять:
что это? Матрица? Или на новостных каналах в телевизоре биороботы, которыми управляет одна и та же программа?"
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