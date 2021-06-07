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07.06.2021. Обязательная вакцинация в Якутии (Выпуск № 204 часть II (2)).
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4730 views • June 04, 2021
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Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
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Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
07:20 Письмо слушателя. Свидетельство ранней христианской церкви
о всеобщем воздержании от мясной диеты и крепких напитков.
08:17 О вечном: - Вегетарианство или идолопоклонство?». http://biografik.ru/files/vegetarianstvo_ili_idolopoklonstvo.html.
14:45 Как выиграть суд за маску по статье 20.6.1? https://www.youtube.com/watch?v=N8iwk0X2-mE&;t=11s.
20:08 Символика и открытое беснование в финале Евровидения 2021. https://www.youtube.com/watch?v=PAMh0Cpj7KI.
23:09 Молчанием предается Бог. Помощь монахиням среднеуральского женского монастыря. https://www.youtube.com/watch?v=GZ6S8jWFR6Y.
30:05 пастор пятидесятник перешел в православие. https://www.youtube.com/watch?v=epYT3EfcX5Y.
40:35 Как научиться молиться в миру? Цикл "Голос Афона". https://www.youtube.com/watch?v=mJT3_OMf7QM&;t=871s.
Сегодня мы обсудим почему употребление плоти других живых существ является грехом, и как это наносит вред человеку, поговорим о вегетарианстве, о его месте в жизни верующих. Узнаем, как выиграть суд за не ношение масок. Напомним, что все конкурсы (в данном случае – Евровидение) в той или иной мере восхваляют Антихриста и нижний мир. Также поговорим почему в западных странах в храмы ходят гораздо больше прихожан чем у нас. Послушаем беседу с Афонским старцем Никоном.
Наш канал на brighteon.com https://www.brighteon.com/channels/vera77
Канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
07:20 Письмо слушателя. Свидетельство ранней христианской церкви
о всеобщем воздержании от мясной диеты и крепких напитков.
08:17 О вечном: - Вегетарианство или идолопоклонство?». http://biografik.ru/files/vegetarianstvo_ili_idolopoklonstvo.html.
14:45 Как выиграть суд за маску по статье 20.6.1? https://www.youtube.com/watch?v=N8iwk0X2-mE&;t=11s.
20:08 Символика и открытое беснование в финале Евровидения 2021. https://www.youtube.com/watch?v=PAMh0Cpj7KI.
23:09 Молчанием предается Бог. Помощь монахиням среднеуральского женского монастыря. https://www.youtube.com/watch?v=GZ6S8jWFR6Y.
30:05 пастор пятидесятник перешел в православие. https://www.youtube.com/watch?v=epYT3EfcX5Y.
40:35 Как научиться молиться в миру? Цикл "Голос Афона". https://www.youtube.com/watch?v=mJT3_OMf7QM&;t=871s.
Сегодня мы обсудим почему употребление плоти других живых существ является грехом, и как это наносит вред человеку, поговорим о вегетарианстве, о его месте в жизни верующих. Узнаем, как выиграть суд за не ношение масок. Напомним, что все конкурсы (в данном случае – Евровидение) в той или иной мере восхваляют Антихриста и нижний мир. Также поговорим почему в западных странах в храмы ходят гораздо больше прихожан чем у нас. Послушаем беседу с Афонским старцем Никоном.
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