ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΚΑΙ ΣΩΣΤΕ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΕΜΒΟΛΙΑ...

Ο Byram Bridle λαμβάνοντας υπόψιν νεότερα επιστημονικά δεδομένα σχετικά με την επικινδυνότητα της πρωτεΐνης ακίδας και τον τρόπο με τον οποίο επιδρούν αυτά τα εμβόλια στον ανθρώπινο οργανισμό, έχει το θάρρος να παραδεχθεί δημόσια ότι «Κάναμε λάθος»!

...Είναι αναπληρωτής καθηγητής ανοσολογίας στο Τμήμα Παθοβιολογίας του Πανεπιστημίου Guelph στον Οντάριο του Καναδά. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην καλύτερη κατανόηση του τρόπου με τον οποίο το ανοσοποιητικό σύστημα ανταποκρίνεται στις ιογενείς λοιμώξεις, καθώς και στον σχεδιασμό ανοσοθεραπειών για τη θεραπεία καρκίνων και μολυσματικών ασθενειών.