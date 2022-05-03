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Der Heilige Gral enthüllt - 3/4: Keine Blutlinie ohne väterlichen Segen...
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85 views • May 03, 2022
In Teil 3/4 der Schweizer Gralssaga enthüllen wir Stationen einer elitären und mutmasslich gottfernen TOUR DE GRAAL, welche eine angebliche "Blutsdynastie Jesu" postuliert, aber meilenweit an dessen Botschaft vorbeigeht, denn Jesu Nachfolge ist KEINE BLUTLINIE, sondern GEISTIGE NACHFOLGE! Zudem hat Jesus offenbar nie und niemandem einen väterlichen Segen erteilt; welcher aber für eine rechtsgültige "Blutsdynastie" nach hebräischer Tradition unerlässlich wäre, siehe Jakob und Isaak. Auch daher ist eine "Blutlinie Jesu" ein reines Phantasieprodukt.
Nichtsdestotrotz ist es lustig zu sehen, wie einzelne angebliche "Nachkommen Jesu" sich mittels okkulter Symbolik selbst zelebrieren, und damit gewisse Abgründe von Selbstüberschätzung und Narzissmus vermuten lassen. Dieser mündet bei ihnen zuweilen in lachhafter Gottspielerei - ein zeitloses Phänomen mit eingebautem Ablaufdatum :-)
Die Videoreihe zum "Gral" ist die Ergänzung zu einer kleinen Grals-Trilogie aus den Artikeln
"Das Rätsel um den Heiligen Gral - jetzt endlich gelöst!" (1),
"Parzival und die Gralsburg - in der Schweiz?"(2) und
"Parzival - der grösste aller Prinzen?"(3)
Die zugrunde liegenden Artikel findet man als PDF zum freien Download auf: http://zeitreisen-seeland.ch/links-downloads und auf https://nurfuerreiche.jimdo.com/aktuelles/, oder auch auf scribd.com
Einen letzten Nachtrag findet die Videoreihe dann im Filmchen "Parzival: Prinz oder Pseudo-Messias?", ebenfalls auf YouTube oder bitchute.com, jeweils im Kanal "d-outremer".
Nichtsdestotrotz ist es lustig zu sehen, wie einzelne angebliche "Nachkommen Jesu" sich mittels okkulter Symbolik selbst zelebrieren, und damit gewisse Abgründe von Selbstüberschätzung und Narzissmus vermuten lassen. Dieser mündet bei ihnen zuweilen in lachhafter Gottspielerei - ein zeitloses Phänomen mit eingebautem Ablaufdatum :-)
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