Nutriólogo Hugo Robin.- ¡El hábito #1 de salud!

La experiencia profesional me ha llevado a concluir lo que resulta ser el mejor y mayor hábito de salud que podemos implementar para mejorar considerablemente nuestra salud a corto, mediano y largo plazo.

Acompañame en este video para conocer a fondo el hábito #1 de salud que recomiendo.

Enlace del mini-documental de grasas mencionado: https://www.brighteon.com/a3a8ec59-aad1-474c-94d9-258cc85f276c

Enlace de video "Envejecimiento Turbo Acelerado": https://www.brighteon.com/c15914b8-12da-4972-9605-598a7345aab3

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Este es mi regalo y mi forma de devolver el favor.

Sinceramente,

Tu amigo en la salud y en la excelencia Humana

-Hugo Robin