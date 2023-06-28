Nutriólogo Hugo Robin.- ¡El hábito #1 de salud!

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La experiencia profesional me ha llevado a concluir lo que resulta ser el mejor y mayor hábito de salud que podemos implementar para mejorar considerablemente nuestra salud a corto, mediano y largo plazo.
Acompañame en este video para conocer a fondo el hábito #1 de salud que recomiendo.
Enlace del mini-documental de grasas mencionado: https://www.brighteon.com/a3a8ec59-aad1-474c-94d9-258cc85f276c
Enlace de video "Envejecimiento Turbo Acelerado": https://www.brighteon.com/c15914b8-12da-4972-9605-598a7345aab3
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Sinceramente,
Tu amigo en la salud y en la excelencia Humana
-Hugo Robin