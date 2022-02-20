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13 #СОЛНЦЕ #ЛУНА #ПЛАНЕТА - КАК ВСЁ УСТРОЕНО НА САМОМ ДЕЛЕ... #ПЛОСКАЯЗЕМЛЯ #SUN #Planet #moon
ИльяИвановВспомнитьВсёНеофиц.
ИльяИвановВспомнитьВсёНеофиц.
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34 views • February 20, 2022
Неофициальный перезалив с
https://www.youtube.com/channel/UClTmHyt30Cozo2qr06S7EZQ

МЫ ВОСПРИНИМАЕМ МИР ТАК КАК НАМ ЕГО ТРАНСЛИРУЮТ С ДЕТСТВА, А ВЕДЬ ЭТО ФОРМАТИРОВАНИЕ СОЗНАНИЯ ИДЕТ С САМОГО РОЖДЕНИЯ И МЫ КОЛЛЕКТИВНО ГОВОРИМ ЧТО ЧЕРНОЕ ЭТО БЕЛОЕ А БЕЛОЕ ЭТО ЧЕРНОЕ ... ТАКОЙ ВОТ МАССОВЫЙ ПСИХОЗ ВОЗВЕДЕННЫЙ В НОРМУ И НАУЧНУЮ МЫСЛЬ..... В ЭТОМ ВИДЕО Я ОПИСЫВАЮ НАШЕ ПРОСТРАНСТВО, А ИМЕННО СОЛНЦЕ И ЛУНУ ТАК КАК ВИДИТ ЕГО МОЕ ПОДСОЗНАНИЕ, КОТОРОЕ НЕ ОТФОРМАТИРОВАНО СИСТЕМОЙ И ПЕРЕДАЕТ РЕАЛЬНОСТЬ ТАКОЙ КАКАЯ ОНА ЕСТЬ НА САМОМ ДЕЛЕ....

ЮМОР В ТОМ, ЧТО ВСЯ ЭТА ИНФОРМАЦИЯ ЕСТЬ У КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА! ПРОСТО ОНА СПРЯТАНА ПОД ТОЛСТЫМ СЛОЕМ ВЕРОВАНИЙ И РАЗНЫХ КОНЦЕПЦИЙ КОТОРЫМИ МАРАЛИ СОЗНАНИЕ ЛЮДЕЙ НА ПРОТЯЖЕНИИ ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ.


ССЫЛКИ НА ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ СЕАНСЫ: на канале ЗОНА ПРОБУЖДЕНИЯ
СЕАНС ОТ 29 ИЮЛЯ 21 г. ПРО ЛУНУ https://youtu.be/yc63Nei3bvQ
СЕАНС ОТ 6 АВГУСТА 21г. ПРО ЛУНУ https://youtu.be/V_qt5_mlt2o

Записаться на сеанс - подробности на сайте ii-vv.ru
Keywords
flat earthmoonsunplanetrussiansubconsciousnessilia ivanovremember everythingregressive hypnosis
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