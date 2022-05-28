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Pedophile and Sick Sexually Derailed Danish Politicians Exposed! (Reloaded)[02.12.2020]
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31 views • May 28, 2022
Note: This (danish) video show a shows a demostration I participated in Copenhagen on Dec 02, 2020 where the police tried to stop us. I talk to a young lady who has no idea what is going on, including that Denmark's Foreign Minister Jeppe Kofod is a pedophile and that many Danish politicians are sick sexually derailed and that it all can be lies and can be found on the internet.
Denmark first country in the world that released porn:
https://da.wikipedia.org/wiki/Pornografi
https://duckduckgo.com/?q=danmark+f%C3%B8rste+land+der+frigav+porno&;t=h_&ia=web
Denmark all of the world's mecca for child pornography:
https://duckduckgo.com/?q=Danmark+hele+verdens+mekka+for+b%C3%B8rneporno&;t=h_&ia=web
Child porn Legally in Denmark for 11 years
https://duckduckgo.com/?q=b%C3%B8rneporno+lovligt+i+Danmark+i+11+%C3%A5r+...&;t=h_&ia=web
Denmark's Foreign Minister Jeppe Kofod is a pedophile:
19 okt 2020 https://youtu.be/dZh4b3zVYmU
Original title: Frihed eller Fascisme? [Pædofili] Demo Copenhagen, Denmark 02.12.2020
Translated: Freedom or Fascism? [Pedophilia] Demo Copenhagen, Denmark 02.12.2020
Tilsammen betegner pædofili således en person, som begærer børn og har lyst til at have seksuel omgang med børn og unge under den seksuelle lavalder. Kilde: https://tinyurl.com/y2gx95rt
Transcript:
Politiets Insatsleder hedder "Jonathan"...
- Kan du som Politimand moralsk og etisk stå inde for de ordre du skal udføre?
- Vil du duføre en ordre fra din chef, hvis du ikke kan stå inde for den moralsk og etisk?
- Hvad siger din moral og etik dig om hvad der foregår lige ni?
- Hvem skal I beskytte, befolkningen elller fascisterne inde i Folketinget?
- Går du ind for tvangs-vaccination?
- Står i personligt til ansvar over for det 'arbejde' I udfører?
- Har I læst corona hasteloven L 133 ?
- HAr du børn og kender nogen der bor på Plejehjem?
- Politimand: "Jeg passer bare mit job"...
- Mig: "Smil til kameraet så alle i Danmark kan se hvem du er.."
- Hvem er det du skal beskytte, borgerne eller de sataniske pædofile fascister?
- Er du klar over vores udenrigminister Jeppe Kofod er Pædofil?
- Politiets Insatsleder "Jonathan": Du skal ikke sige noget til mig, jeg har givet dig et påbud at du skal
gå over til Retterstatuen hvis du er en del af denne demostration..."
- Mig: "Det er jeg ikke, jeg kommer som privat person..."
---------------------------------------------------
Tingene hænger sammen...
SYGE perverse seksuelt afsporede pædofile Magthavere og Politikere...
Hvorfor finder I Jer i det?
Fascistisk hastelov L133, som vedtaget af alle folketingets partier på under 24 timer:
https://www.ft.dk/samling/20191/lovforslag/L133/som_vedtaget.htm
https://jv.dk/artikel/fakta-her-rammer-regeringens-hastelov-grundloven
https://www.altinget.dk/artikel/her-er-den-nye-corona-hastelov-mulighed-for-tvangsvaccination-og-forbud-mod-offentlig-transport
https://www.tv2lorry.dk/tv2dk/ny-hastelov-paa-vej-regeringen-vil-forbyde-forsamlinger-paa-over-personer
https://www.avisen.dk/overblik-hastelov-skal-bruges-i-kamp-mod-virus_590445.aspx
https://politiken.dk/forbrugogliv/sundhedogmotion/art7722035/Selv-personer-uden-symptomer-p%C3%A5-covid-19-kan-blive-tvunget-til-at-lade-sig-unders%C3%B8ge?
https://pov.international/claus-ankersen-med-coronavirus-er-al-protest-forstummet/
17.04.2020 https://www.bitchute.com/video/ae6TIO0LRPS8/
22.08.2020 https://www.k10.dk/showpost.php?p=371466&;postcount=670
https://www.ft.dk/samling/20191/almdel/SUU/bilag/360/2187793/index.htm
--
Kim Osbøl - Copenhagen Denmark
6038 subscribers
https://www.bitchute.com/video/zQEiFTBv5mQ2/
https://www.bitchute.com/channel/osboel/
Denmark first country in the world that released porn:
https://da.wikipedia.org/wiki/Pornografi
https://duckduckgo.com/?q=danmark+f%C3%B8rste+land+der+frigav+porno&;t=h_&ia=web
Denmark all of the world's mecca for child pornography:
https://duckduckgo.com/?q=Danmark+hele+verdens+mekka+for+b%C3%B8rneporno&;t=h_&ia=web
Child porn Legally in Denmark for 11 years
https://duckduckgo.com/?q=b%C3%B8rneporno+lovligt+i+Danmark+i+11+%C3%A5r+...&;t=h_&ia=web
Denmark's Foreign Minister Jeppe Kofod is a pedophile:
19 okt 2020 https://youtu.be/dZh4b3zVYmU
Original title: Frihed eller Fascisme? [Pædofili] Demo Copenhagen, Denmark 02.12.2020
Translated: Freedom or Fascism? [Pedophilia] Demo Copenhagen, Denmark 02.12.2020
Tilsammen betegner pædofili således en person, som begærer børn og har lyst til at have seksuel omgang med børn og unge under den seksuelle lavalder. Kilde: https://tinyurl.com/y2gx95rt
Transcript:
Politiets Insatsleder hedder "Jonathan"...
- Kan du som Politimand moralsk og etisk stå inde for de ordre du skal udføre?
- Vil du duføre en ordre fra din chef, hvis du ikke kan stå inde for den moralsk og etisk?
- Hvad siger din moral og etik dig om hvad der foregår lige ni?
- Hvem skal I beskytte, befolkningen elller fascisterne inde i Folketinget?
- Går du ind for tvangs-vaccination?
- Står i personligt til ansvar over for det 'arbejde' I udfører?
- Har I læst corona hasteloven L 133 ?
- HAr du børn og kender nogen der bor på Plejehjem?
- Politimand: "Jeg passer bare mit job"...
- Mig: "Smil til kameraet så alle i Danmark kan se hvem du er.."
- Hvem er det du skal beskytte, borgerne eller de sataniske pædofile fascister?
- Er du klar over vores udenrigminister Jeppe Kofod er Pædofil?
- Politiets Insatsleder "Jonathan": Du skal ikke sige noget til mig, jeg har givet dig et påbud at du skal
gå over til Retterstatuen hvis du er en del af denne demostration..."
- Mig: "Det er jeg ikke, jeg kommer som privat person..."
---------------------------------------------------
Tingene hænger sammen...
SYGE perverse seksuelt afsporede pædofile Magthavere og Politikere...
Hvorfor finder I Jer i det?
Fascistisk hastelov L133, som vedtaget af alle folketingets partier på under 24 timer:
https://www.ft.dk/samling/20191/lovforslag/L133/som_vedtaget.htm
https://jv.dk/artikel/fakta-her-rammer-regeringens-hastelov-grundloven
https://www.altinget.dk/artikel/her-er-den-nye-corona-hastelov-mulighed-for-tvangsvaccination-og-forbud-mod-offentlig-transport
https://www.tv2lorry.dk/tv2dk/ny-hastelov-paa-vej-regeringen-vil-forbyde-forsamlinger-paa-over-personer
https://www.avisen.dk/overblik-hastelov-skal-bruges-i-kamp-mod-virus_590445.aspx
https://politiken.dk/forbrugogliv/sundhedogmotion/art7722035/Selv-personer-uden-symptomer-p%C3%A5-covid-19-kan-blive-tvunget-til-at-lade-sig-unders%C3%B8ge?
https://pov.international/claus-ankersen-med-coronavirus-er-al-protest-forstummet/
17.04.2020 https://www.bitchute.com/video/ae6TIO0LRPS8/
22.08.2020 https://www.k10.dk/showpost.php?p=371466&;postcount=670
https://www.ft.dk/samling/20191/almdel/SUU/bilag/360/2187793/index.htm
--
Kim Osbøl - Copenhagen Denmark
6038 subscribers
https://www.bitchute.com/video/zQEiFTBv5mQ2/
https://www.bitchute.com/channel/osboel/
Keywords
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