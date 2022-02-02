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Cap. 5 - La Classe Dominante | IL DESTINO DELL'UOMO
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228 views • February 02, 2022
5° capitolo dell'opera omina dal titolo "il destino dell'uomo" documentario auto-prodotto, scritto e diretto da Rocco Bruno. Partecipa alla realizzazione degli altri capitoli cliccando su tasto DONATE. Per ulteriori informazioni:
http://www.ildestinodelluomo.it/ - [email protected]
https://www.tixter.video/en/campaign/103/il-destino-delluomo
https://filmfreeway.com/RoccoBruno
TRAILER - https://youtu.be/whqA_kt8iqg
Dall'Universo sino alla comparsa degli Esseri umani sul pianeta Terra, il docu-film “Il destino dell’Uomo” snoda i temi del condizionamento al quale siamo costantemente sottoposti. Inoltre prende in considerazione la teoria di un universo fluido-dinamico caratterizzato da vortici centro mossi. Antropologia, filosofia e in generale tutto il Sapere vengono posti alla luce di una visione più grande dell'essere umano, ancora oggi non del tutto sviluppato. La visione pone lo spettatore sulla via per riconoscere ciò che egli è davvero e ciò che ancora può essere.
Scritto e diretto da Rocco Bruno
Montaggio e Regia: Cristina Salvadori
Voice Off: Massimo Corvo - Stefania Pepe
#homosapiensenonlosa #luomochevienedalfuturo #ildestinodelluomo #zionproject #accademiadellapietra
http://www.ildestinodelluomo.it/ - [email protected]
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https://filmfreeway.com/RoccoBruno
TRAILER - https://youtu.be/whqA_kt8iqg
Dall'Universo sino alla comparsa degli Esseri umani sul pianeta Terra, il docu-film “Il destino dell’Uomo” snoda i temi del condizionamento al quale siamo costantemente sottoposti. Inoltre prende in considerazione la teoria di un universo fluido-dinamico caratterizzato da vortici centro mossi. Antropologia, filosofia e in generale tutto il Sapere vengono posti alla luce di una visione più grande dell'essere umano, ancora oggi non del tutto sviluppato. La visione pone lo spettatore sulla via per riconoscere ciò che egli è davvero e ciò che ancora può essere.
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