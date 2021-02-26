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L'info en QuestionS #37 - live du 25 février avec Mika Denissot
luciole
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20 views • February 26, 2021
L’émission hebdomadaire "l'info en QuestionS" est une émission née d'une demande grandissante d'informations libres et échappant à la censure. Les conflits d'intérêts étant désormais légion dans le monde médiatique, une équipe de lanceurs d'alerte s'est mobilisée pour partager ses dernières informations et les questions qu'elles suscitent.

Le but de l'émission « l'info en QuestionS » est également d'inviter des experts, des scientifiques et professionnels dans différents domaines afin qu'ils répondent aux questions des citoyens. Notre équipe est à géométrie variable, en fonction des disponibilités de chacun et de chacune.

Les coordonnées de l'équipe
👉JEAN-JACQUES CRÈVECŒUR :
Facebook : https://www.facebook.com/jeanjacques.crevecoeur.1
Chaîne privée : https://formations.emergences.net/iln0002-chaineprivee
Site officiel : https://jeanjacquescrevecoeur.com
👉SALIM LAÏBI :
YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCAWbpsb5YQKxE8F62TEVCww
Facebook : https://www.facebook.com/lelibre.penseur.1/
Blog Le libre Penseur : https://www.lelibrepenseur.org/
👉TAL SCHALLER :
YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCsErDjBW330E-axwjFIUiLQ
Blog de Tal : https://www.santeglobale.world/le-blog-de-tal/
👉SOPHIE MEULEMANS :
YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCW0CYuhmuLtcMS8FrtUZPDg
Site officiel : Initiative Citoyenne : http://initiativecitoyenne.be/
👉CHLOÉ FRAMMERY :
YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCYgeUtQwry3VGNinJ0zu6mQ
Odysee : https://odysee.com/@Chloe_F:b
Twitter : https://twitter.com/FrammeryChloe?s=09

Telegram :
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https://t.me/Salim_Laibi_LLP
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https://t.me/trottasilvano
https://t.me/planetes360
https://t.me/lacroixdusud
https://t.me/joinchat/UHY0bYQ3HacPlDX4 (Radio-Québec)

A voir : Robin des bois de Ridley Scott avec Russel Crowe et Kate Blanchet :
le film commence par cette citation :
« Dans les temps de grande tyrannie et d'injustice, où la loi opprime le peuple, le Hors-la-loi a sa place dans l'Histoire. »
Puis : « Bas-toi sans relâche, jusqu'à ce que les agneaux deviennent des lions. »
Et enfin, la conclusion : « Une part pour chacun à la table de Mère-Nature. »
Keywords
resistanceoppressionconsciencelibertecovid19masquesvaccinstyrannienouveau mondesaut de conscience
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