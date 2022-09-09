Разоблачение провокации против Владимира Лузай

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А вы знаете как работают провокаторы от официальной медицины? Те самые адепты от доказательной медицины, сотрудники Биг Фармы, представители фармакологического бизнеса, гордо называющие себя врачами.
В сеть было выложено разоблачающее признание Владимира Лузай. Как уверяют врачи, они уличили последователя альтернативной медицины в том, что он получает откаты за рекламу соды в своих лекциях, а также то, что все вылеченные люди в его интервью были актёрами.
Владимир Лузай – человек, который на собственном опыте победил свою болезнь – рак поджелудочной железы 4 стадии с метастазами в печени альтернативными методами: комплексным подходом, применяя протоколы Неумывакина и Симончини, где используется, в том числе, и пищевая сода.