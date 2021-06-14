BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrightAnswers.AIBrightNews.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech.Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

"Der var et yndigt land" - Plandemi Vandvid i Danmark [09.06.2021]
Kim Osbøl - Copenhagen Denmark
Kim Osbøl - Copenhagen Denmark
1569 followers
Follow
0
Share
Report
0 view • June 14, 2021
Jonas aka Øjenåbner d 9 juni 2021
https://www.facebook.com/ojenabner/videos/791533174882501/
https://www.facebook.com/ojenabner

Øjenåbner
2.7K subscribers
Joined Sep 11, 2016
260,848 views
https://www.youtube.com/channel/UCdQQeY4rRL16lV12QWNZaNg

Description
Her laver jeg research til dokumentar og live video har også playlister med ting jeg interessere mig for.
Velkommen til.
PayPal - https://www.paypal.com/donate?hosted_button_id=RJUCQCWHWH9X6
Patreon - https://www.patreon.com/user?u=20188865
Twitch - https://www.twitch.tv/ahaek_gaming
Facebook - https://www.facebook.com/ojenabner
Instagram - https://www.instagram.com/ojenabner/
Bitchute - https://www.bitchute.com/channel/ECfRM3IXlfp9/
Reddit - https://www.reddit.com/r/Ojenabner/
Twitter - https://twitter.com/Jonas70595586
For business inquiries: [email protected]
Location: Denmark
https://www.youtube.com/c/%C3%98jen%C3%A5bner/about
--------------
Øjenåbner Playlist
https://www.youtube.com/c/Øjenåbner/videos

Øjenåbner
32K views
3 months ago
1:49:05 min
https://www.youtube.com/c/%C3%98jen%C3%A5bner

Hvad Er 5G ?
Øjenåbner
12K views
2 years ago
34:05
https://www.youtube.com/watch?v=gP-PwptWZIg

Danmark Vågner
Øjenåbner
34K views
2 years ago
34:14
https://www.youtube.com/watch?v=y1IUWFSokHc

Sandheden Om Flystriber
Øjenåbner
10K views
3 years ago
15:23
https://www.youtube.com/watch?v=sn5M-Q38naw

Hvem er Mads Palsvig?
Øjenåbner
6.5K views
2 years ago
16:51
https://www.youtube.com/watch?v=4-2CW9tk6JE
https://www.youtube.com/watch?v=4-2CW9tk6JE

Hvor er Mads Palsvig?
Øjenåbner
6.1K views
2 years ago
9:10
https://www.youtube.com/watch?v=bPclJ486b4E

Flat Earth Conspiracy
Øjenåbner

Top Conspiracy Music
Øjenåbner

Dansk Konspiration Musik
Øjenåbner
Keywords
freedompedophiliasatanismdeepstatefascism
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos

No related videos yet.

Recent News
Sri Lankan Migrant Worker Sentenced to Death in Saudi Arabia Over Facebook Post

Sri Lankan Migrant Worker Sentenced to Death in Saudi Arabia Over Facebook Post

Douglas Harrington
Retired Air Force Colonel Warns Data Centers Could Put Nearby Residents at Risk

Retired Air Force Colonel Warns Data Centers Could Put Nearby Residents at Risk

Chase Codewell
Footage Shows ICE Agent Interaction, Agency Review Underway

Footage Shows ICE Agent Interaction, Agency Review Underway

Douglas Harrington
Harvard astronomer warns: Millions of alien fragments may be hidden in our solar system, posing an unseen threat

Harvard astronomer warns: Millions of alien fragments may be hidden in our solar system, posing an unseen threat

Jacob Thomas
Reuters/Ipsos Poll: Trump Voters Show Lower Enthusiasm for Midterm Elections

Reuters/Ipsos Poll: Trump Voters Show Lower Enthusiasm for Midterm Elections

Garrison Vance
Trump Pledge on Iran Strikes Fails to Soothe Oil Markets

Trump Pledge on Iran Strikes Fails to Soothe Oil Markets

Sterling Ashworth
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon NewsBrighteon UniversityBrightUBrightNews.AIBrightAnswers.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Keyboard Shortcuts
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy