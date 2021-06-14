© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
"Der var et yndigt land" - Plandemi Vandvid i Danmark [09.06.2021]
Follow
0
Share
Report
0 view • June 14, 2021
Jonas aka Øjenåbner d 9 juni 2021
https://www.facebook.com/ojenabner/videos/791533174882501/
https://www.facebook.com/ojenabner
Øjenåbner
2.7K subscribers
Joined Sep 11, 2016
260,848 views
https://www.youtube.com/channel/UCdQQeY4rRL16lV12QWNZaNg
Description
Her laver jeg research til dokumentar og live video har også playlister med ting jeg interessere mig for.
Velkommen til.
PayPal - https://www.paypal.com/donate?hosted_button_id=RJUCQCWHWH9X6
Patreon - https://www.patreon.com/user?u=20188865
Twitch - https://www.twitch.tv/ahaek_gaming
Facebook - https://www.facebook.com/ojenabner
Instagram - https://www.instagram.com/ojenabner/
Bitchute - https://www.bitchute.com/channel/ECfRM3IXlfp9/
Reddit - https://www.reddit.com/r/Ojenabner/
Twitter - https://twitter.com/Jonas70595586
For business inquiries: [email protected]
Location: Denmark
https://www.youtube.com/c/%C3%98jen%C3%A5bner/about
--------------
Øjenåbner Playlist
https://www.youtube.com/c/Øjenåbner/videos
Øjenåbner
32K views
3 months ago
1:49:05 min
https://www.youtube.com/c/%C3%98jen%C3%A5bner
Hvad Er 5G ?
Øjenåbner
12K views
2 years ago
34:05
https://www.youtube.com/watch?v=gP-PwptWZIg
Danmark Vågner
Øjenåbner
34K views
2 years ago
34:14
https://www.youtube.com/watch?v=y1IUWFSokHc
Sandheden Om Flystriber
Øjenåbner
10K views
3 years ago
15:23
https://www.youtube.com/watch?v=sn5M-Q38naw
Hvem er Mads Palsvig?
Øjenåbner
6.5K views
2 years ago
16:51
https://www.youtube.com/watch?v=4-2CW9tk6JE
https://www.youtube.com/watch?v=4-2CW9tk6JE
Hvor er Mads Palsvig?
Øjenåbner
6.1K views
2 years ago
9:10
https://www.youtube.com/watch?v=bPclJ486b4E
Flat Earth Conspiracy
Øjenåbner
Top Conspiracy Music
Øjenåbner
Dansk Konspiration Musik
Øjenåbner
https://www.facebook.com/ojenabner/videos/791533174882501/
https://www.facebook.com/ojenabner
Øjenåbner
2.7K subscribers
Joined Sep 11, 2016
260,848 views
https://www.youtube.com/channel/UCdQQeY4rRL16lV12QWNZaNg
Description
Her laver jeg research til dokumentar og live video har også playlister med ting jeg interessere mig for.
Velkommen til.
PayPal - https://www.paypal.com/donate?hosted_button_id=RJUCQCWHWH9X6
Patreon - https://www.patreon.com/user?u=20188865
Twitch - https://www.twitch.tv/ahaek_gaming
Facebook - https://www.facebook.com/ojenabner
Instagram - https://www.instagram.com/ojenabner/
Bitchute - https://www.bitchute.com/channel/ECfRM3IXlfp9/
Reddit - https://www.reddit.com/r/Ojenabner/
Twitter - https://twitter.com/Jonas70595586
For business inquiries: [email protected]
Location: Denmark
https://www.youtube.com/c/%C3%98jen%C3%A5bner/about
--------------
Øjenåbner Playlist
https://www.youtube.com/c/Øjenåbner/videos
Øjenåbner
32K views
3 months ago
1:49:05 min
https://www.youtube.com/c/%C3%98jen%C3%A5bner
Hvad Er 5G ?
Øjenåbner
12K views
2 years ago
34:05
https://www.youtube.com/watch?v=gP-PwptWZIg
Danmark Vågner
Øjenåbner
34K views
2 years ago
34:14
https://www.youtube.com/watch?v=y1IUWFSokHc
Sandheden Om Flystriber
Øjenåbner
10K views
3 years ago
15:23
https://www.youtube.com/watch?v=sn5M-Q38naw
Hvem er Mads Palsvig?
Øjenåbner
6.5K views
2 years ago
16:51
https://www.youtube.com/watch?v=4-2CW9tk6JE
https://www.youtube.com/watch?v=4-2CW9tk6JE
Hvor er Mads Palsvig?
Øjenåbner
6.1K views
2 years ago
9:10
https://www.youtube.com/watch?v=bPclJ486b4E
Flat Earth Conspiracy
Øjenåbner
Top Conspiracy Music
Øjenåbner
Dansk Konspiration Musik
Øjenåbner
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.