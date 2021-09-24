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OSTRZEŻENIE! KATASTROFALNE EFEKTY STOSOWANIA SZCZEPIONEK MRNA (POLSKIE NAPISY)
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101 views • September 24, 2021
Doktor Charles Hoffe prowadzi praktykę lekarza rodzinnego w Kolumbii Brytyjskiej w Kanadzie. W wywiadzie przeprowadzonym z nim przez Laurę Lynn, opowiada o swoich doświadczeniach z pacjentami, którzy poddali się szczepieniu preparatami mRNA. Obserwuje u nich zatykanie się naczyń włosowatych, które dotyczy wielu narządów. Badając krew metodą D-dimerów wykrył występowanie mikrozakrzepów u ponad połowy zaszczepionych. Zakrzepy te uszkadzają nieodwracalnie mózg, rdzeń kręgowy, serce i płuca. Narządy te nigdy się nie regenerują. Konsekwencją tego będą poważne choroby sercowo-naczyniowe, które w ciągu kilku lat mogą doprowadzić do śmierci.
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