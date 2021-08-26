© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Liste de Personnes décédées après vaccination
Follow
2
Share
Report
11 views • August 26, 2021
Pour sauver des vies... liste de quelques personnes qui ont eu le malheur de se faire vacciner et en sont mortes. Voilà pourquoi Macron et sa clique veulent nous faire vacciner. Il faut savoir que le nombre de personnes âgées mortes en EHPAD ou en Maisons de retraites après la vaccination se comptent par centaines. Mais elles sont classées "mortes du Covid". C'est une Honte !
Sources video : https://odysee.com/@fablesconvenues:2/sauverdesvies:8
Sources video : https://odysee.com/@fablesconvenues:2/sauverdesvies:8
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.