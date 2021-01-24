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Jüri Lina & Ulf Bejerstrand, 2021-01-24
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13 views • May 05, 2021
Tänk att ett vinnande koncept alltid återanvänds. Nu när en nästan enad dagspress säger att ÄNTLIGEN ÄR VI FRIA FRÅN DT och DETTA HAR VI VÄNTAT PÅ, så pratar ju den journalisten eller "ledaren" endast för sina egna åsikter, eller för den agenda han är avlönad för att sprida.
Men är detta nytt? Är inte detta ett sätt att bara förkasta andras åsikter på, via denna gamla välbeprövade metod, som fungerat århundrade efter århundrade?
Jag tänker rätt ofta på varför vi inte har en lag i Sverige som säger att ingen tidning som hävdar att dom håller på med nyheter, skall få ägas av särintressen som då t ex politiska partier?
Vi matas med så mycket "styrd" propagandainfo idag att folk verkar bli nyhetsresistenra, vi kan inte ta emot mer information och i o m detta, så fördummar ju pressen oss indirekt, istället för att göra oss till glada och kloka människor och till dom sköna typer vi skulle kunna bli.
20210124
Men är detta nytt? Är inte detta ett sätt att bara förkasta andras åsikter på, via denna gamla välbeprövade metod, som fungerat århundrade efter århundrade?
Jag tänker rätt ofta på varför vi inte har en lag i Sverige som säger att ingen tidning som hävdar att dom håller på med nyheter, skall få ägas av särintressen som då t ex politiska partier?
Vi matas med så mycket "styrd" propagandainfo idag att folk verkar bli nyhetsresistenra, vi kan inte ta emot mer information och i o m detta, så fördummar ju pressen oss indirekt, istället för att göra oss till glada och kloka människor och till dom sköna typer vi skulle kunna bli.
20210124
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