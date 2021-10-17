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Répondez Macron !!! - Jasper Mader
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5742 views • October 17, 2021
16 octobre 2021 : https://odysee.com/@AgoraTVNEWS:5/61_R%C3%A9pondez-Macron:f
AGORA TVNEWS : https://odysee.com/@AgoraTVNEWS:5
@AgoraTVNEWS
Emmanuel Macron, prétendument président de la république doit beaucoup d’explications à son peuple sur cette fausse pandémie de Covid 19.
Mais il est évidemment incapable de répondre à nos questions puisqu’il n’a aucun argument crédible.
Le silence et l’évitement seront toujours sa principale stratégie.
C’est à nous tous de le défier avant qu’il s’explique enfin dans le prétoire d’un tribunal de justice.
Questions :
L'article Un du code de Nuremberg interdit les expérimentations du sujet humain sans son consentement. Comment justifiez-vous la quasi obligation de cette expérience ?
Si le "vaccins" est inoffensif, pourquoi les laboratoires ont-ils négocié une clause de non responsabilité en cas d'effets secondaires ?
Comment avez-vous pu accepter une telle clause en défaveur du peuple ?
Les essais cliniques des vaccins à ARN messager sur les animaux ont été interrompus car aucun d'eux n'a survécu. Pourquoi les poursuivre sur l'homme ? Souhaitez-vous tuer le peuple ?
La définition d'immunité collective a été modifiée en janvier 2021 par l'OMS pour ne retenir que la vaccination au détriment de l'immunité naturelle obtenue suite à la guérison. Pourquoi ? L'immunité naturelle, vous la jetez à la poubelle ?
Le concept de "transmission asymptomatique" d'un virus a été inventé à l'occasion de la "Covid-19" et n'a jamais été démontré scientifiquement. Dans quel but ?
Des traitements peu chers contre la "covid" existent : Ivermetine, Azithromicine, Hydroxychloroquine, etc. Pourquoi les interdire ?
C'est un des faits les plus révoltants : l'interdiction de se soigner !
Des nanalyses récentes révèlent que les sois-disants "vaccins" proposés contiennent de l'oxyde de graphène. Ce composant toxique n'est pourtant pas mentionné dans la compositon officielle des "vaccins". Pourquoi ? De même que beaucoup d'autres composants.
La charge virale des "vaccinés" et des "non vaccinés" est comparable. Pourquoi alors discriminer les "non vaccinés" au moyen d'un "pass sanitaire" ?
Si le "vaccin" contre la "Covid-19" n'empêche ni de transmettre, ni d'attraper le virus, à quoi sert-il alors ?
AGORA TVNEWS : https://odysee.com/@AgoraTVNEWS:5
@AgoraTVNEWS
Emmanuel Macron, prétendument président de la république doit beaucoup d’explications à son peuple sur cette fausse pandémie de Covid 19.
Mais il est évidemment incapable de répondre à nos questions puisqu’il n’a aucun argument crédible.
Le silence et l’évitement seront toujours sa principale stratégie.
C’est à nous tous de le défier avant qu’il s’explique enfin dans le prétoire d’un tribunal de justice.
Questions :
L'article Un du code de Nuremberg interdit les expérimentations du sujet humain sans son consentement. Comment justifiez-vous la quasi obligation de cette expérience ?
Si le "vaccins" est inoffensif, pourquoi les laboratoires ont-ils négocié une clause de non responsabilité en cas d'effets secondaires ?
Comment avez-vous pu accepter une telle clause en défaveur du peuple ?
Les essais cliniques des vaccins à ARN messager sur les animaux ont été interrompus car aucun d'eux n'a survécu. Pourquoi les poursuivre sur l'homme ? Souhaitez-vous tuer le peuple ?
La définition d'immunité collective a été modifiée en janvier 2021 par l'OMS pour ne retenir que la vaccination au détriment de l'immunité naturelle obtenue suite à la guérison. Pourquoi ? L'immunité naturelle, vous la jetez à la poubelle ?
Le concept de "transmission asymptomatique" d'un virus a été inventé à l'occasion de la "Covid-19" et n'a jamais été démontré scientifiquement. Dans quel but ?
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