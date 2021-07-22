Wilderdk: SST 'skifter kurs' anbefaler nu 'vaccination' af gravide og ammende [22.07.2021]

21 JUL 2021 Nu kan alle gravide og ammende blive vaccineret mod COVID-19Sundhedsstyrelsen anbefaler nu vaccination mod COVID-19 til kvinder, der er gravide, eller som ammer.--Sundhedsstyrelsen skifter kurs og anbefaler nu vaccination af gravide og ammende ?????? Del 2LYT GODT EFTER ??????Fra Nyhederne på dr1 kl 18:30 21-7-2021Citat - Søren Brostrøm: Det er omkring en 0,5% af de gravide der får corona, og det er måske kun en halv promille som bliver alvorlig syge af den, i den aktuelle danske situation, og måske endda endnu lavere end de tal jeg lige har nævnt. citat slut-----------Jeg må sige, jeg syntes det er fuldstændigt sindssygt man kan det :( det er uhyggeligt, set herfra og især ud fra det lave tal for at blive syg af den, og endnu mindre med alvorlige. Så det er sgu da sindssygt man gør det her.MEN, Så ved man, hvad næste skridt bliver også, desværre, det er alle aldersgrupper.De fik den ned til 12 år, og så kan man nu med gravide og ammende. Så er det blot om tid, at man vil sige - Hvorfor ikke lige tage resten med, af aldersgrupper?Ja, det er frivilligt, da indtil videre, men, det er her du skal tænke dig rigtigt godt om IGEN, ej blot for din egen skyld, men især for jeres ufødte barn, eller den nytilkommende, der er kommet til verden, SÅ for dit barns skyld, så måske lige overvej det engang til, hvis i har besluttet jer (Y)Det her er et kæmpe stort forsøg med NØD-GODKENDTE GMO VACCINER - BioNTech/Pfizer og Moderna vacciner, mRNAHelt nyt eksperiment man er i gang med. Vil du inderligt udsætte jeres ufødte barn for det, eller jeres nytilkommende?Vil du give jeres barn GMO, eller kemi i maden, eller prøve for alt at undgå det?Så husk, valget er jeres, lad jer ikke presse til det, husk det (Y) og vælger du, så kan jeg som menneske, kun ønske JER alt held og lykke tilMEN, tænk jer godt om.Del 1 Her:-----------Mere info her:"Jamen, Jeg forstår slet ikke, at man har fundet på at vaccinere børn, øhh ned til 12 når, øhh. Jeg syntes det er et overgreb på børn" - Citat af: Peter Kamp Busk, Lektor RUC, Institut for Naturvidenskab og Miljø, Lektor, Molecular and Medical Biology, Centre for Big Data, Centre for Mathematical Modeling - Human Health and DiseaseProfessor Christine Stabell Benn: Det er godt for immuniteten, at børn får coronaBT: "Så Vi bekæmper faktisk corona bedst, hvis vi har en vis del af befolkningen, helt ærligt, hånden på hjertet, der ikke er vaccineret? - Christine, JA.Formanden for de danske børnelæger går imod Brostrøm på pressemøde: Anbefaler forældre at venteEN god del info man lige skal se - Billede tekst fraChristine Stabell Benn - Professor og vaccineforskerLÆS SVARENE 'Engelske vaccineeksperter anbefaler ikke vaccination af børn under 18'Mit hjerte græder og er meget bekymret over man nu allerede her meget, meget snart vil til at vaccine børn/unge mellem 12 og 15 år. Så jeg vil skrive som sidst til forældre især med børn i den alder, men også dem fra 0 til 12, fordi, turen kommer nok dertil også - TÆNK JER OM.Kære forældre, ja, jer der har sat smukke børn i verden. Det er jeres børn og unge det handler om. Det er nu i skal træde i karakter og ikke lade jeres børn indgå i et sindssygt eksperiment, endnu engang. Lad ikke et overgreb finde sted på jeres børn i det her.-----------NOTE: Mener du selv som et voksent menneske at være oplyst nok om det, og du vælger at tage en, så er det dit valg, men tving ikke andre ud fra dit valg. takker (Y) Hvis hensyn alle derude, også til hinandens valg i det her, men herfra er mit valg, NEJ TAK, skal ikke have en vaccine, respektere du det, så har vi ingen problemer, men gør du ej, så har vi. (Y) meget simpelt (Y)Andreas K - 4 hours agoDe vil gerne have så mange som muligt indsprøjtet inden virkningen træder for alvor i kraf. På et tidspunkt vil regeringen og medierne ikke længere kunne skjule effekten af indsprøjtningerne, og når The Jig's Up så vil de fralægge sig ansvaret og sige det var frivilligt.14 views Jul 22, 2021Wilderdk1.58K subscribers