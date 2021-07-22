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Wilderdk: SST 'skifter kurs' anbefaler nu 'vaccination' af gravide og ammende [22.07.2021]
Kim Osbøl - Copenhagen Denmark
Kim Osbøl - Copenhagen Denmark
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30 views • July 22, 2021
21 JUL 2021 Nu kan alle gravide og ammende blive vaccineret mod COVID-19
Sundhedsstyrelsen anbefaler nu vaccination mod COVID-19 til kvinder, der er gravide, eller som ammer.
https://www.sst.dk/da/Nyheder/2021/Nu-kan-alle-gravide-og-ammende-blive-vaccineret-mod-COVID-19
--
Sundhedsstyrelsen skifter kurs og anbefaler nu vaccination af gravide og ammende ?????? Del 2

LYT GODT EFTER ??????

Fra Nyhederne på dr1 kl 18:30 21-7-2021
Citat - Søren Brostrøm: Det er omkring en 0,5% af de gravide der får corona, og det er måske kun en halv promille som bliver alvorlig syge af den, i den aktuelle danske situation, og måske endda endnu lavere end de tal jeg lige har nævnt. citat slut

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Jeg må sige, jeg syntes det er fuldstændigt sindssygt man kan det :( det er uhyggeligt, set herfra og især ud fra det lave tal for at blive syg af den, og endnu mindre med alvorlige. Så det er sgu da sindssygt man gør det her.

MEN, Så ved man, hvad næste skridt bliver også, desværre, det er alle aldersgrupper.

De fik den ned til 12 år, og så kan man nu med gravide og ammende. Så er det blot om tid, at man vil sige - Hvorfor ikke lige tage resten med, af aldersgrupper?

Ja, det er frivilligt, da indtil videre, men, det er her du skal tænke dig rigtigt godt om IGEN, ej blot for din egen skyld, men især for jeres ufødte barn, eller den nytilkommende, der er kommet til verden, SÅ for dit barns skyld, så måske lige overvej det engang til, hvis i har besluttet jer (Y)

Det her er et kæmpe stort forsøg med NØD-GODKENDTE GMO VACCINER - BioNTech/Pfizer og Moderna vacciner, mRNA

Helt nyt eksperiment man er i gang med. Vil du inderligt udsætte jeres ufødte barn for det, eller jeres nytilkommende?

Vil du give jeres barn GMO, eller kemi i maden, eller prøve for alt at undgå det?

Så husk, valget er jeres, lad jer ikke presse til det, husk det (Y) og vælger du, så kan jeg som menneske, kun ønske JER alt held og lykke til

MEN, tænk jer godt om.

Del 1 Her:
https://www.facebook.com/morten.wilder/posts/10226372456604489

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Mere info her:

"Jamen, Jeg forstår slet ikke, at man har fundet på at vaccinere børn, øhh ned til 12 når, øhh. Jeg syntes det er et overgreb på børn" - Citat af: Peter Kamp Busk, Lektor RUC, Institut for Naturvidenskab og Miljø, Lektor, Molecular and Medical Biology, Centre for Big Data, Centre for Mathematical Modeling - Human Health and Disease
https://www.facebook.com/morten.wilde...

Professor Christine Stabell Benn: Det er godt for immuniteten, at børn får corona
BT: "Så Vi bekæmper faktisk corona bedst, hvis vi har en vis del af befolkningen, helt ærligt, hånden på hjertet, der ikke er vaccineret? - Christine, JA.
https://www.facebook.com/morten.wilder/posts/10226100869614984

Formanden for de danske børnelæger går imod Brostrøm på pressemøde: Anbefaler forældre at vente
https://www.dr.dk/nyheder/seneste/formanden-de-danske-boernelaeger-gaar-imod-brostroem-paa-pressemoede-anbefaler

EN god del info man lige skal se - Billede tekst fra
Christine Stabell Benn - Professor og vaccineforsker
https://www.facebook.com/louise.tybo/posts/10159422447479485

LÆS SVARENE 'Engelske vaccineeksperter anbefaler ikke vaccination af børn under 18'
https://www.dr.dk/engagement/taet-paa/stil-spoergsmaa-hvilken-gavn-goer-coronavaccinen-for-de-12-15-aarige

Mit hjerte græder og er meget bekymret over man nu allerede her meget, meget snart vil til at vaccine børn/unge mellem 12 og 15 år. Så jeg vil skrive som sidst til forældre især med børn i den alder, men også dem fra 0 til 12, fordi, turen kommer nok dertil også - TÆNK JER OM.
https://www.facebook.com/morten.wilder/posts/10226244989577893

Kære forældre, ja, jer der har sat smukke børn i verden. Det er jeres børn og unge det handler om. Det er nu i skal træde i karakter og ikke lade jeres børn indgå i et sindssygt eksperiment, endnu engang. Lad ikke et overgreb finde sted på jeres børn i det her.
https://www.facebook.com/morten.wilder/posts/10226025309206021

-----------

NOTE: Mener du selv som et voksent menneske at være oplyst nok om det, og du vælger at tage en, så er det dit valg, men tving ikke andre ud fra dit valg. takker (Y) Hvis hensyn alle derude, også til hinandens valg i det her, men herfra er mit valg, NEJ TAK, skal ikke have en vaccine, respektere du det, så har vi ingen problemer, men gør du ej, så har vi. (Y) meget simpelt (Y)

Andreas K - 4 hours ago
De vil gerne have så mange som muligt indsprøjtet inden virkningen træder for alvor i kraf. På et tidspunkt vil regeringen og medierne ikke længere kunne skjule effekten af indsprøjtningerne, og når The Jig's Up så vil de fralægge sig ansvaret og sige det var frivilligt.

14 views Jul 22, 2021
Wilderdk
1.58K subscribers
https://youtu.be/0IcOGSa0tWw
https://www.youtube.com/watch?v=0IcOGSa0tWw
https://www.youtube.com/channel/UCNXLDZ0M8r_tIEUC_IFa-uw
Keywords
freedompedophiliasatanismdeepstatefascism
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