Что от нас прячут? Почему только одно вскрытие на 11 тысяч смертей от новой вакцины? Сенсационное заявление патологоанатома

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📰 А вас не смущают заголовки вроде: 13-летний подросток умер спустя три дня после укола, 15-летний умер от сердечного приступа, 39-летняя мать троих детей умерла после прививки и так далее. Мы видим такие заголовки. 10 отчетов о смерти детей в системе VAERS - и, возможно, уже больше. 👨⚕️ Доктор Райан Коул, выступая на «Саммите Белых Халатов», не жалеет слов о том, насколько безумно иметь последствия в 11 тысяч смертей от (так называемой) вакцины, которая на самом деле является экспериментальным уколом генной терапии. И, наконец-то, после "всего лишь" 11 тысяч смертей (согласно базе данных CDC VAERS) – произошло "Первое вскрытие умершего после прививки!" И это только самое первое вскрытие! 🧪 А где же миллиарды на проведение вскрытий, где миллиарды на исследования? Где вскрытия? Их нет. ОДНО из 11 тысяч умерших? И вот это - наука? Если нам говорят - нет, не надо вскрытия, вакцина тут ни при чем, это не то, что вы ищете, не смотрите сюда... Так как же тогда мы узнаем? 🕮 Источник Brighteon-канал Truth DisInfects https://www.brighteon.com/ffaf92a3-7317-4cdc-bead-121a7ed5cf36 🎦 Полная оригинальная запись https://americasfrontlinedoctors.org/videos/summit-sessions-the-science/ 👉 Cпециально для МедАльтернатива.инфо над созданием русской версии фильма работали: 📖 Русский перевод: Ксения Нагаева https://vk.com/id257675758 📺🎧 Озвучка и монтаж: Серёжа Добров https://vk.com/sergey_gorin Материалы в тему: • Доктор Роджер Ходкинсон рассказывает правду о вакцине от K0вид https://medalternativa.info/video/hodkinson-o-vaktsine-ot-k0vid/ • Главные причины, почему многие люди, врачи и учёные отказываются ставить вакцину от COVID https://medalternativa.info/entry/vrachi-otkazyvayutsya-ot-vaktsini/ • Кто убивает ученых, связанных с исследованиями Ковид-19? https://medalternativa.info/entry/kto-ubivaet-uchenyh/ • Что, если я поставлю прививку от Ковид-19? https://medalternativa.info/video/esli-ya-postavlyu-privivku/ • Вакцины от Covid-19 https://medalternativa.info/entry/vaktsiny-ot-covid-19/ • Документальный фильм ПЛАНдемическое умопоВРАЧение https://medalternativa.info/our/films/plandemic-indoctornation/ 📖 Больше полезных материалов на нашем сайте MedAlternativa.info Мы распространяем правду и знания. Делитесь правдой с друзьями, ставьте лайки и комментируйте записи. Это может спасти чьи-то жизни. ❗ Представленная информация несёт общеобразовательный характер и может не совпадать с точкой зрения авторов или сотрудников МедАльтернатива.инфо. Данная информация не может подменить собой советы и назначение врачей. Мы ни к чему не призываем, а лишь делимся чьи-то мнением. Авторы МедАльтернатива.инфо не отвечают за возможные негативные последствия употребления каких-либо препаратов или применения процедур, описанных в статье/видео.