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что делать с короновирусом 19
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30 views • February 18, 2021
Венец 19 и что делать
Много споров о принятии в себя вакцины от венцевируса 19. Идет борьба не шуточная , цензура в интернет работает на полную - официоз уничтожает все что против прививки и как быть если не с чем сравнить информацию. Конечно все просто , надо подняться над отвлекаловом типа носить или нет маски, или есть или нет последствий от прививки ,или есть на сегодня выделенный вирус или нет и посмотреть на вопрос сверху вниз.
Правительства и биг фарма заставляют нас принять инъекцию вакцины, а какие у них намерения , что они скрывают в этой благотворительности.
Когда правительство приняло закон в пользу своего народа , да никогда! Значит можно сказать , что и эта вакцинация идущая от правительства не имеет целью благо народа , или правители вдруг стали нормальными, не вериться судя по их делам.
Биг фарма- всемирные корпорации по продаже лекарств. Годовая прибыль порядка 100 млрд. долл. Если их лекарства сработают то здоровые люди перестанут платить Гейтсам за лекарства и биг фарма закроется . Значит надо заставить людей быть всю жизнь немного больными и впаривать им свои химикалии. Поэтому понятно, что производители вакцин не заинтересованы вылечить народ от венцевируса19, а скорее наоборот. Вот Гейтс хвалился , что вложил заранее бабло в вакцины и состриг в 20 раз больше .
Это типичный пример рэкета : проблема -реакция -решение и бабло потекло куда надо. Теперь понятно , что корпорации производящие вакцины не могут быть заинтересованы в эффективности этих веществ.
Много споров о принятии в себя вакцины от венцевируса 19. Идет борьба не шуточная , цензура в интернет работает на полную - официоз уничтожает все что против прививки и как быть если не с чем сравнить информацию. Конечно все просто , надо подняться над отвлекаловом типа носить или нет маски, или есть или нет последствий от прививки ,или есть на сегодня выделенный вирус или нет и посмотреть на вопрос сверху вниз.
Правительства и биг фарма заставляют нас принять инъекцию вакцины, а какие у них намерения , что они скрывают в этой благотворительности.
Когда правительство приняло закон в пользу своего народа , да никогда! Значит можно сказать , что и эта вакцинация идущая от правительства не имеет целью благо народа , или правители вдруг стали нормальными, не вериться судя по их делам.
Биг фарма- всемирные корпорации по продаже лекарств. Годовая прибыль порядка 100 млрд. долл. Если их лекарства сработают то здоровые люди перестанут платить Гейтсам за лекарства и биг фарма закроется . Значит надо заставить людей быть всю жизнь немного больными и впаривать им свои химикалии. Поэтому понятно, что производители вакцин не заинтересованы вылечить народ от венцевируса19, а скорее наоборот. Вот Гейтс хвалился , что вложил заранее бабло в вакцины и состриг в 20 раз больше .
Это типичный пример рэкета : проблема -реакция -решение и бабло потекло куда надо. Теперь понятно , что корпорации производящие вакцины не могут быть заинтересованы в эффективности этих веществ.
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