СРОЧНО! «CBDC» ВЫТЕСНЯТ НАЛИЧНЫЕ ДЕНЬГИ... ТОТАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ ЛЮДЕЙ – НОВЫЙ МИРОВОЙ БЕСПОРЯДОК

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«Что такое CBDC, в чём состоит угроза от этой «цифровой валюты», как защититься от принудительного чипирования?» — https://bit.ly/42SZ2Kj
"Мало кто понимает, что те самые цифровые валюты центральных банков (CBDC) которые сейчас активно тестируют, будут той самой безналичной валютой, которая загонит всех в стойло. Тем самым реализуется пророчество о системе зверя, в которой человек, не имеющий цифрового кода (печати) не сможет покупать и продавать". [Conspiranews].
Смотрите в интернете, Видео и Материалы по теме ЗАЩИТА ОТ ЧИПИЗАЦИИ. Скачать Архив Сайта https://bit.ly/3m4S8AR (250 МБ). Сайт из архивной версии можно просматривать автономно (без подключения к интернет).
CBDC — путь в цифровой концлагерь.
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