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СРОЧНО! «CBDC» ВЫТЕСНЯТ НАЛИЧНЫЕ ДЕНЬГИ... ТОТАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ ЛЮДЕЙ – НОВЫЙ МИРОВОЙ БЕСПОРЯДОК
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Vera Nika
Published Yesterday |

«Что такое CBDC, в чём состоит угроза от этой «цифровой валюты», как защититься от принудительного чипирования?» — https://bit.ly/42SZ2Kj 

"Мало кто понимает, что те самые цифровые валюты центральных банков (CBDC) которые сейчас активно тестируют, будут той самой безналичной валютой, которая загонит всех в стойло. Тем самым реализуется пророчество о системе зверя, в которой человек, не имеющий цифрового кода (печати) не сможет покупать и продавать". [Conspiranews]. 

Смотрите в интернете, Видео и Материалы по теме ЗАЩИТА ОТ ЧИПИЗАЦИИ. Скачать Архив Сайта https://bit.ly/3m4S8AR (250 МБ). Сайт из архивной версии можно просматривать автономно (без подключения к интернет).

CBDC — путь в цифровой концлагерь.

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