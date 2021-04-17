David Clarke black Police Officer in CNN on BLM - Black Lives Matter terrorists speak out TRUTH

A CNN nem tudta belefojtani a szót a fekete rendőrtisztbe, amely a BLM - Back Lives Matter (fekete életek számítanak) rasszista mozgalomról szándékozott volna egy az USA nemzetellenes propaganda interjút elékszíteni....

/VIDEÓ Magyar feliratos!/

...de a riporter mellétrafált, mert a rendőrtiszt az IGAZSÁGOT mondta ki.

A CNN így próbálja meg az igazság kimondását elfojtani a saját narratíváját erőltetve a rendőrgyilkosságok és a Black Lives Matter gyűlöletkampánya okán, de a Milwaukee megyei sheriff, David Clarke nem hagyta magát és elképesztő 9 perces igazságkimondásba kezdett! A CNN műsorvezetője, Don Lemmon bármennyire is próbálja végig, de nem tudta belefojtani a szót.

Mindenkinek látnia kell, mert megérdemli az igazság! És a CNN szánalmas próbálkozásait sem szabad figyelmen kívül hagyni! Durva, hogy bár a videó 2016-os, most saját szemünk előtt valósulnak meg a következmények.

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