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David Clarke black Police Officer in CNN on BLM - Black Lives Matter terrorists speak out TRUTH
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120 views • April 17, 2021
A CNN nem tudta belefojtani a szót a fekete rendőrtisztbe, amely a BLM - Back Lives Matter (fekete életek számítanak) rasszista mozgalomról szándékozott volna egy az USA nemzetellenes propaganda interjút elékszíteni....
/VIDEÓ Magyar feliratos!/
...de a riporter mellétrafált, mert a rendőrtiszt az IGAZSÁGOT mondta ki.
A CNN így próbálja meg az igazság kimondását elfojtani a saját narratíváját erőltetve a rendőrgyilkosságok és a Black Lives Matter gyűlöletkampánya okán, de a Milwaukee megyei sheriff, David Clarke nem hagyta magát és elképesztő 9 perces igazságkimondásba kezdett! A CNN műsorvezetője, Don Lemmon bármennyire is próbálja végig, de nem tudta belefojtani a szót.
Mindenkinek látnia kell, mert megérdemli az igazság! És a CNN szánalmas próbálkozásait sem szabad figyelmen kívül hagyni! Durva, hogy bár a videó 2016-os, most saját szemünk előtt valósulnak meg a következmények.
#BLM #blacklisvesmatter #feketeéletekszámítanak
/VIDEÓ Magyar feliratos!/
...de a riporter mellétrafált, mert a rendőrtiszt az IGAZSÁGOT mondta ki.
A CNN így próbálja meg az igazság kimondását elfojtani a saját narratíváját erőltetve a rendőrgyilkosságok és a Black Lives Matter gyűlöletkampánya okán, de a Milwaukee megyei sheriff, David Clarke nem hagyta magát és elképesztő 9 perces igazságkimondásba kezdett! A CNN műsorvezetője, Don Lemmon bármennyire is próbálja végig, de nem tudta belefojtani a szót.
Mindenkinek látnia kell, mert megérdemli az igazság! És a CNN szánalmas próbálkozásait sem szabad figyelmen kívül hagyni! Durva, hogy bár a videó 2016-os, most saját szemünk előtt valósulnak meg a következmények.
#BLM #blacklisvesmatter #feketeéletekszámítanak
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