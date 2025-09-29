Desintoxica Tu Hogar

Regístrate gratis en https://brightu.com

Mike Adams, de Brighteon.com, organizó una charla con cuatro expertos en salud —el Dr. Brian Ardis, el Dr. Group, el Dr. Ely y el Dr. Schmidt— sobre cómo crear un hogar saludable. Destacaron la importancia de evitar toxinas y utilizar limpiadores naturales como el peróxido de hidrógeno y el bicarbonato de sodio. El Dr. Ely subrayó la relevancia de la iluminación, recomendando bombillas incandescentes en lugar de LED. El Dr. Group se centró en las prácticas para el dormitorio, resaltando la necesidad de usar sábanas orgánicas y mantener un ambiente libre de campos electromagnéticos (EMF). El Dr. Schmidt habló sobre la seguridad en la cocina, recomendando utensilios de cocina no tóxicos. Por su parte, el Dr. Ardis advirtió sobre los peligros de las sustancias PFAS en el papel higiénico y los cosméticos. El curso Healing for the AGES comenzará a transmitirse gratuitamente el 4 de octubre, ofreciendo consejos más detallados sobre estos temas.





