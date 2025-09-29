BrighteonBrighteon UniversityBrighteon SocialBrighteon.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Desintoxica Tu Hogar
Brighteon Interview Highlight – Español
Brighteon Interview Highlight – EspañolCheckmark Icon
0 follower
Follow
0
Download MP3
Share
Report
31 views • 1 day ago

Regístrate gratis en https://brightu.com

 para ver la transmisión completa de Sanación para Todas las Edades – Haz que tu Hogar Sea Saludable de Nuevo.


Mike Adams, de Brighteon.com, organizó una charla con cuatro expertos en salud —el Dr. Brian Ardis, el Dr. Group, el Dr. Ely y el Dr. Schmidt— sobre cómo crear un hogar saludable. Destacaron la importancia de evitar toxinas y utilizar limpiadores naturales como el peróxido de hidrógeno y el bicarbonato de sodio. El Dr. Ely subrayó la relevancia de la iluminación, recomendando bombillas incandescentes en lugar de LED. El Dr. Group se centró en las prácticas para el dormitorio, resaltando la necesidad de usar sábanas orgánicas y mantener un ambiente libre de campos electromagnéticos (EMF). El Dr. Schmidt habló sobre la seguridad en la cocina, recomendando utensilios de cocina no tóxicos. Por su parte, el Dr. Ardis advirtió sobre los peligros de las sustancias PFAS en el papel higiénico y los cosméticos. El curso Healing for the AGES comenzará a transmitirse gratuitamente el 4 de octubre, ofreciendo consejos más detallados sobre estos temas.


Para obtener más actualizaciones, visita https://www.brighteon.com/channels/brighteonhighlightsespanol/home


Keywords
desintoxicacionremedios naturaleshogarnutricionbrightusanacion para todas las edades
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos

No related videos yet.

More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon.NewsBrighteon UniversityBrighteon.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy