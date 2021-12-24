vacunas covid: Qué tan Malo es Mi Lote-nueva aplicación - covid vaccines- How Bad is My Batch -new app

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---english---- español …mas abajo-----------

"Vaccine Safety App - Please check this app before allowing your child to receive Covid 19 vaccine -

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So I have created a web app called How Bad is My Batch . This app is now live at

The app will enable the public to look up their batch code and see how many deaths, adverse reactions, disabilities and hospitalisations are associated with that code.

It is for Moderna, Pfizer and Janssen batch codes, and based on US data in VAERS.

It is crucially important that the web app is distributed and hosted far and wide, since the political situation is now changing rapidly as you can see from what is happening in Australia and Austria. They are planning to impose large fines on the unvaxed !! It is vital that we shift public consciousness and awareness to slow down and avert these and other atrocities in your own countries and in others..

If you want more traffic on your website, then you can down load the source code files for free directly from the website -

I have added a new section called Clusters - which shows striking associations between alphanumeric batch codes and toxicity level and spread.

Donations are welcome to pay for hosting, ongoing research and data analysis. I intend to monitor VAERS and update the adverse reactions for batches on a weekly basis, so that people can receive a warning if toxic batches appear.

Please donate using the link

I am grateful for any support you can offer.

Archived version:

https://6ctmouzidd7hnt3e4ukj4ueuseiu7qrz2sngn36z24jvyqnspaxa.arweave.net/8KbHUygY_nbPZOUUnlCUkRFPwjnUmmbv2dcTXEGyeC4

See proof and time stamp using block explorer:

https://viewblock.io/arweave/tx/8KbHUygY_nbPZOUUnlCUkRFPwjnUmmbv2dcTXEGyeC4

----español------

"Aplicación de seguridad de vacunas-Consulte esta aplicación antes de permitir que su hijo reciba la vacuna Covid 19 -

________________________________________

Así que he creado una aplicación web llamada How Bad is My Batch . Esta aplicación ya está disponible en

La aplicación permitirá al público consultar su código de lote y ver cuántas muertes, reacciones adversas, discapacidades y hospitalizaciones están asociadas con ese código.

Es para códigos de lotes Moderna, Pfizer y Janssen, y se basa en datos de EE.UU. en VAERS.

Es de vital importancia que la aplicación web se distribuya y aloje a lo largo y ancho, ya que la situación política ahora está cambiando rápidamente, como se puede ver en lo que está sucediendo en Australia y Austria. ¡Están planeando imponer grandes multas a los que no tienen impuestos !! Es vital que cambiemos la conciencia y la conciencia pública para frenar y evitar estas y otras atrocidades en sus propios países y en otros..

Esta aplicación será muy popular incluso con pro vax: quieren saber lo que han tomado, y anti-vax quiere saber qué lotes son peligrosos y por cuánto. Los médicos y enfermeras también podrían usar esta aplicación para ver qué tan riesgoso es un lote en particular ANTES de recetarlo.

Si desea más tráfico en su sitio web, puede cargar los archivos de código fuente de forma gratuita directamente desde el sitio web:

He agregado una nueva sección llamada Clusters, que muestra asociaciones sorprendentes entre los códigos alfanuméricos de lotes y el nivel de toxicidad y propagación.

Las donaciones son bienvenidas para pagar por alojamiento, investigación en curso y análisis de datos. Tengo la intención de monitorear los VAERS y actualizar las reacciones adversas de los lotes semanalmente, para que las personas puedan recibir una advertencia si aparecen lotes tóxicos.

Por favor, done usando el enlace

Versión archivada:

https://6ctmouzidd7hnt3e4ukj4ueuseiu7qrz2sngn36z24jvyqnspaxa.arweave.net/8KbHUygY_nbPZOUUnlCUkRFPwjnUmmbv2dcTXEGyeC4

Ver prueba y marca de tiempo usando el explorador de bloques:

https://viewblock.io/arweave/tx/8KbHUygY_nbPZOUUnlCUkRFPwjnUmmbv2dcTXEGyeC4 Craig Paardekooper - [email protected] ---english---- español …mas abajo-----------"Vaccine Safety App - Please check this app before allowing your child to receive Covid 19 vaccine - http://www.howbad.info ________________________________________So I have created a web app called How Bad is My Batch . This app is now live at http://www.howbad.info . The reason I chose to create an online app is because it cannot be censored by Google Play or Apple Store, so it will always be available. Also an online app is easier to update.The app will enable the public to look up their batch code and see how many deaths, adverse reactions, disabilities and hospitalisations are associated with that code.It is for Moderna, Pfizer and Janssen batch codes, and based on US data in VAERS.It is crucially important that the web app is distributed and hosted far and wide, since the political situation is now changing rapidly as you can see from what is happening in Australia and Austria. They are planning to impose large fines on the unvaxed !! It is vital that we shift public consciousness and awareness to slow down and avert these and other atrocities in your own countries and in others..If you want more traffic on your website, then you can down load the source code files for free directly from the website - http://www.howbad.info by clicking on the Download App button on the navigation bar.I have added a new section called Clusters - which shows striking associations between alphanumeric batch codes and toxicity level and spread.Donations are welcome to pay for hosting, ongoing research and data analysis. I intend to monitor VAERS and update the adverse reactions for batches on a weekly basis, so that people can receive a warning if toxic batches appear.Please donate using the link https://paypal.me/paulkentheadon I am grateful for any support you can offer.Archived version:See proof and time stamp using block explorer:----español------"Aplicación de seguridad de vacunas-Consulte esta aplicación antes de permitir que su hijo reciba la vacuna Covid 19 - http://www.howbad.info ________________________________________Así que he creado una aplicación web llamada How Bad is My Batch . Esta aplicación ya está disponible en http://www.howbad.info . La razón por la que elegí crear una aplicación en línea es porque no puede ser censurada por Google Play o Apple Store, por lo que siempre estará disponible. También es más fácil actualizar una aplicación en línea.La aplicación permitirá al público consultar su código de lote y ver cuántas muertes, reacciones adversas, discapacidades y hospitalizaciones están asociadas con ese código.Es para códigos de lotes Moderna, Pfizer y Janssen, y se basa en datos de EE.UU. en VAERS.Es de vital importancia que la aplicación web se distribuya y aloje a lo largo y ancho, ya que la situación política ahora está cambiando rápidamente, como se puede ver en lo que está sucediendo en Australia y Austria. ¡Están planeando imponer grandes multas a los que no tienen impuestos !! Es vital que cambiemos la conciencia y la conciencia pública para frenar y evitar estas y otras atrocidades en sus propios países y en otros..Esta aplicación será muy popular incluso con pro vax: quieren saber lo que han tomado, y anti-vax quiere saber qué lotes son peligrosos y por cuánto. Los médicos y enfermeras también podrían usar esta aplicación para ver qué tan riesgoso es un lote en particular ANTES de recetarlo.Si desea más tráfico en su sitio web, puede cargar los archivos de código fuente de forma gratuita directamente desde el sitio web: http://www.howbad.info haciendo clic en el botón Descargar aplicación en la barra de navegación.He agregado una nueva sección llamada Clusters, que muestra asociaciones sorprendentes entre los códigos alfanuméricos de lotes y el nivel de toxicidad y propagación.Las donaciones son bienvenidas para pagar por alojamiento, investigación en curso y análisis de datos. Tengo la intención de monitorear los VAERS y actualizar las reacciones adversas de los lotes semanalmente, para que las personas puedan recibir una advertencia si aparecen lotes tóxicos.Por favor, done usando el enlace https://paypal.me/paulkentheadon Versión archivada:Ver prueba y marca de tiempo usando el explorador de bloques: Keywords vaccinesvacunasappcovidaplicacion

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