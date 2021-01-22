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Technik für Lichtarbeiter von Inelia Benz Dunkelheit vom Planeten vertreiben
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21 views • January 22, 2021
https://www.youtube.com/channel/UCdQma4IKtiaZFT8LscKn_sw
In diesem nun vom Extremnews Team übersetzten Kurzvideo von Inelia Benz stellt sie eine Technik für Lichtarbeiter vor, um "die Dunkelheit vom Planeten zu vertreiben". Zur Anwendung kommen Kristalle idealerweise in Kombination mit Holz, also beispielsweise oben an einem Stab, ähnlich einem Zauberstab, mit welchem dann in einem gewissen Rhythmus durch das Aufschlagen auf den Boden gepaart mit einer entsprechenden Vision die gewünschte Wirkung weit verbreitet werden könne. Weiterlesen: https://www.extremnews.com/tips-trick... ===== Englisches Originalvideo: https://www.youtube.com/watch?v=D9apS... Weitere Informationen erhalten Sie unter: https://ineliabenz.com ===== Alternative Medien leben von Ihrer Spende. Unterstützen Sie also ihre Arbeit und weitere spannende Sendungen mit einer Spende: https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr... ---- Achtung wichtiger rechtlicher Hinweis --- Alle Videos und Dokumente von ExtremNews unterliegen dem Urheber- und Markenrecht. Sollten Teile der Videos, Dokumente oder Texte, ganz oder teilweise mit/oder ohne Namensnennung und Bezug, in einem fremden YouTube oder Kanal anderer Videoplattformen oder Webseiten veröffentlicht, diffamiert und/oder entwertet werden, gilt unsere AGB auch ungesehen. Alle unsere Videos, Dokumente und Produkte sind ohne Rücksprache nicht für wirtschaftliche Ausrichtungen zu nutzen, jegliche Zuwiderhandlung zieht rechtliche kostenpflichtige Konsequenzen nach sich. Allerdings stehen unsere Videos, Dokumente oder Texte mit einem Quellhinweis und Verlinkung in einem ausschließlich positivem Kontext jedem kostenfrei zur Verfügung. Der Herausgeber der Videos - und der darin vorkommenden Texte - behält sich alle Rechte, so auch das Veröffentlichungsrecht an den Videos vor. Wer an mehr, als der hier eingeräumten Nutzungsrechte interessiert ist, darf sich gerne an uns wenden. Kontaktdaten gibt es unter: https://www.extremnews.com/impressum/
In diesem nun vom Extremnews Team übersetzten Kurzvideo von Inelia Benz stellt sie eine Technik für Lichtarbeiter vor, um "die Dunkelheit vom Planeten zu vertreiben". Zur Anwendung kommen Kristalle idealerweise in Kombination mit Holz, also beispielsweise oben an einem Stab, ähnlich einem Zauberstab, mit welchem dann in einem gewissen Rhythmus durch das Aufschlagen auf den Boden gepaart mit einer entsprechenden Vision die gewünschte Wirkung weit verbreitet werden könne. Weiterlesen: https://www.extremnews.com/tips-trick... ===== Englisches Originalvideo: https://www.youtube.com/watch?v=D9apS... Weitere Informationen erhalten Sie unter: https://ineliabenz.com ===== Alternative Medien leben von Ihrer Spende. Unterstützen Sie also ihre Arbeit und weitere spannende Sendungen mit einer Spende: https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr... ---- Achtung wichtiger rechtlicher Hinweis --- Alle Videos und Dokumente von ExtremNews unterliegen dem Urheber- und Markenrecht. Sollten Teile der Videos, Dokumente oder Texte, ganz oder teilweise mit/oder ohne Namensnennung und Bezug, in einem fremden YouTube oder Kanal anderer Videoplattformen oder Webseiten veröffentlicht, diffamiert und/oder entwertet werden, gilt unsere AGB auch ungesehen. Alle unsere Videos, Dokumente und Produkte sind ohne Rücksprache nicht für wirtschaftliche Ausrichtungen zu nutzen, jegliche Zuwiderhandlung zieht rechtliche kostenpflichtige Konsequenzen nach sich. Allerdings stehen unsere Videos, Dokumente oder Texte mit einem Quellhinweis und Verlinkung in einem ausschließlich positivem Kontext jedem kostenfrei zur Verfügung. Der Herausgeber der Videos - und der darin vorkommenden Texte - behält sich alle Rechte, so auch das Veröffentlichungsrecht an den Videos vor. Wer an mehr, als der hier eingeräumten Nutzungsrechte interessiert ist, darf sich gerne an uns wenden. Kontaktdaten gibt es unter: https://www.extremnews.com/impressum/
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