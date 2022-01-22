© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Planet Lockdown - Version Française
Follow
0
Share
Report
132 views • January 22, 2022
18 janvier 2022 : https://odysee.com/@PlanetLockdown:6/Planet-Lockdown-Film-French:9
Planet Lockdown: A Film and Interview Series : https://odysee.com/@PlanetLockdown:6
@PlanetLockdown
Planet Lockdown - Version Française
Planet Lockdown est un documentaire sur la situation dans laquelle se trouve le monde. Les réalisateurs se sont entretenus avec certains des esprits les plus brillants et les plus courageux de ce monde, notamment des épidémiologistes, des scientifiques, des médecins, des avocats, des manifestants, un homme d’État et un prince. Ces âmes courageuses ont eu le courage de dire la vérité et nous inspirent à faire de même. Nous devons avoir le courage de surmonter nos peurs. Et une fois que nous l’avons fait, tout devient plus facile.
Vous y retrouverez entre autres Louis Fouché, Alexandra Henrion-Caude, Catherine Austin Fitts, Astrid Stuckelberger, Liliane Held-Khawam, Michael Yeadon, Carrie Madej, Václav Klaus et Reiner Fuellmich dans l’une des plus belles et peut-être plus importante réalisation depuis le début de cette crise.
https://planetlockdownfilm.com/
Année : 2022
Durée : 109 min
Réalisation : James Patrick et Paul Daniel
Production : Jim Grapek
Diffusion : Libre
Sous-titrage Fr : Liliane Held-Khawam
Planet Lockdown: A Film and Interview Series : https://odysee.com/@PlanetLockdown:6
@PlanetLockdown
Planet Lockdown - Version Française
Planet Lockdown est un documentaire sur la situation dans laquelle se trouve le monde. Les réalisateurs se sont entretenus avec certains des esprits les plus brillants et les plus courageux de ce monde, notamment des épidémiologistes, des scientifiques, des médecins, des avocats, des manifestants, un homme d’État et un prince. Ces âmes courageuses ont eu le courage de dire la vérité et nous inspirent à faire de même. Nous devons avoir le courage de surmonter nos peurs. Et une fois que nous l’avons fait, tout devient plus facile.
Vous y retrouverez entre autres Louis Fouché, Alexandra Henrion-Caude, Catherine Austin Fitts, Astrid Stuckelberger, Liliane Held-Khawam, Michael Yeadon, Carrie Madej, Václav Klaus et Reiner Fuellmich dans l’une des plus belles et peut-être plus importante réalisation depuis le début de cette crise.
https://planetlockdownfilm.com/
Année : 2022
Durée : 109 min
Réalisation : James Patrick et Paul Daniel
Production : Jim Grapek
Diffusion : Libre
Sous-titrage Fr : Liliane Held-Khawam
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.