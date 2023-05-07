44) O Fim do Totalitarismo da Razão (ideologia e representação)

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Pequenas leituras sobre o Fim da Ideologia e o Fim do Totalitarismo da Razão (Intelecto). Porque estão em crise o Sistema e não só o regime.
O Fim da Ideologia: http://institutodehumanidades.com.br/index.php/f/262-o-fim-da-ideologia-de-daniel-bell
A ERA PÓS-IDEOLOGIAS E SUAS AMEAÇAS À POLÍTICA E AO ESTADO DE DIREITO: https://periodicos.uff.br/confluencias/article/view/34412/19813 | Descarregar: https://periodicos.uff.br/confluencias/article/download/34412/19813
Douglas Macgregor Col. -- « A humanidade não é tida em conta pelo ideólogo. »"Humanity plays no role for the ideologue" -- https://youtu.be/JGenmlKsYeY?t=1505
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